بعد رفض رحيله.. هل تمرد عبد الرزاق حمدالله على الشباب السعودي؟

أثار المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله مزيدا من الجدل والتكهنات داخل نادي الشباب السعودي بعد استمرار غيابه عن تدريبات فريقه لليوم الرابع على التوالي وسط حديث عن أزمة تتفاعل باستمرار وتنبئ برحيل اللاعب عن الشباب.

وبعد بيان نادي الشباب إزاء غياب حمد الله عن التدريبات بسبب سفره، راجت معلومات أن النجم المغربي تمرد على ناديه وقرر التصعيد إيذانا بمغاردة الفريق، لكن تركي الغامدي المتحدث الرسمي لنادي الشباب، أوضح سبب غياب حمدالله عن التدريبات الجماعية.

وذكرت تقارير صحفية، يوم الخميس، أن عبدالرزاق حمدالله واصل مقاطعة التدريبات دون الحصول على رخصة من نادي الشباب مضيفة أن غيابه يعود إلى رغبته في خوض تجربة احترافية جديدة.

وكشف الغامدي أن المهاجم المغربي سافر إلى الولايات المتحدة مع بداية فترة التوقف وعاد للرياض وتواجد بشكل طبيعي في النادي وخاض تدريباته مع الفريق.

ونشر الغامدي توضيحا على حسابه بمنصة "إكس" قال فيه: "توضيح لجماهيرنا العزيزة: المهاجم عبدالرزاق حمدالله كان لديه موعد مجدول مسبقاً يستدعي سفره إلى الولايات المتحدة الامريكية لإنهاء بعض التزاماته الخاصة".

وأضاف: "نظراً لتعارض الموعد مع مباراة الفريق امام الخليج تم التنسيق مع اللاعب والجهاز الفني لاعادة جدولة سفره، إذ غادر مع بداية فترة التوقف عقب المباراة مباشرة".

ورغم تلك التوضيحات، تداولت منصات التواصل أخبارا حول تمرد عبد الرزاق حمدالله وقرب رحيله عن النصر بعد موسم واحد خاضه مع الفريق في 2024 ـ 2025 وأحرز فيه 21 هدفا في 26 مباراة في المركز الثاني لترتيب هدافي الدوري السعودي خلف كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي.

وأشارت مصادر قريبة من الشباب إلى أن حمد الله تغيب عن التدريبات كرد فعل على رفض إدارة النادي رحيله عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخلال موسم 2025 ـ 2026، شارك حمدالله في مباراة الجولة الأولى التي تلقى فيها الشباب خسارة ثقيلة أمام الخليج 4 ـ 1.