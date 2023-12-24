مورينيو ينفعل على كفاراتسخيليا خلال مباراة روما ونابولي (فيديو)
انفعل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما، على خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم نابولي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإيطالي.
وتسبب اصطدام بين كفاراتسخيليا ولاعب روما في منح الأخير إنذارا، وهو الأمر الذي لم يتقبله مورينيو وأخذ في الانفعال ليمنحه حكم المباراة أيضا الكارت الأصفر.
وتوجه مورينيو للاعب خفيتشا وتحدث معه بانفعال واضح، ولكن مورينيو حاول تهدئة الموقف بعد ذلك واقترب من اللاعب وتحدث معه بشكل أهدأ.
ووفقا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن مورينيو كان يطالب كفاراتسخيليا بعدم الاستمرار بالسقوط في أي صراع مع لاعبي روما.
ويسعى لاعبو روما لتحقيق انتصار يدفعهم نحو فرق الصدارة حيث، يحتل الجيالوروسي المركز الثامن برصيد 25 نقطة.
بينما يحتل نابولي حامل اللقب المركز السادس برصيد 27 نقطة ويسعى أيضًا للفوز من أجل القفز مجددًا نحو المنافسة على الصدارة.