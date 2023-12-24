مورينيو ينفعل على كفاراتسخيليا خلال مباراة روما ونابولي (فيديو)

انفعل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما، على خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم نابولي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإيطالي.

وتسبب اصطدام بين كفاراتسخيليا ولاعب روما في منح الأخير إنذارا، وهو الأمر الذي لم يتقبله مورينيو وأخذ في الانفعال ليمنحه حكم المباراة أيضا الكارت الأصفر.

وتوجه مورينيو للاعب خفيتشا وتحدث معه بانفعال واضح، ولكن مورينيو حاول تهدئة الموقف بعد ذلك واقترب من اللاعب وتحدث معه بشكل أهدأ.