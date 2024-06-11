تطورات جديدة بشأن مفاوضات فنربخشة مع نجم النصر السعودي
كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن مفاوضات فنربخشة التركي مع السنغالي ساديو ماني لاعب نادي النصر السعودي.
وقالت صحيفة "fotomac" إن فنربخشة، الذي سيضيف العديد من نجوم العالم إلى فريقه بعد تولى مورينيو قيادة الفريق، يضع ساديو ماني نصب عينيه.
وأشارت الصحيفة إلى أن النادي التركي بدأ اتصالاته مع كلٍّ من نادي النصر واللاعب، الذي أصبح رحيله عن الفريق مدرجًا على جدول الأعمال هذا الصيف.
وذكرت الصحيفة أن المدير الرياضي لفنربخشة "ماريو برانكو"، الذي يجري المفاوضات، كان متفائلًا جدًّا بشأن انتقال ماني للدوري التركي.
وذكرت تقارير أن نجم المنتخب السنغالي، يفكر في العودة واللعب في أوروبا مرة أخرى.
وأشارت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من نادي جيرونا الإسباني لكسب خدمات نجم ليفربول السابق.
وانضم النجم السنغالي إلى صفوف النصر خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من العملاق البافاري نادي بايرن ميونخ، بعد موسم وحيد قضاه اللاعب مع كبير الدوري الألماني.
ولعب ماني 43 مباراة مع النصر هذا الموسم بكل البطولات، سجل خلالها 19 هدفًا، وصنع 11.
وجاء النصر في وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 82 نقطة من 34 مباراة.