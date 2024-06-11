تطورات جديدة بشأن مفاوضات فنربخشة مع نجم النصر السعودي

وقالت صحيفة "fotomac" إن فنربخشة، الذي سيضيف العديد من نجوم العالم إلى فريقه بعد تولى مورينيو قيادة الفريق، يضع ساديو ماني نصب عينيه.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي التركي بدأ اتصالاته مع كلٍّ من نادي النصر واللاعب، الذي أصبح رحيله عن الفريق مدرجًا على جدول الأعمال هذا الصيف.

وذكرت الصحيفة أن المدير الرياضي لفنربخشة "ماريو برانكو"، الذي يجري المفاوضات، كان متفائلًا جدًّا بشأن انتقال ماني للدوري التركي.

وذكرت تقارير أن نجم المنتخب السنغالي، يفكر في العودة واللعب في أوروبا مرة أخرى.

وأشارت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من نادي جيرونا الإسباني لكسب خدمات نجم ليفربول السابق.