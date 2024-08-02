حقق المنتخب المصري تأهلا باهرا للدور نصف النهائي من منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد فوزه بركلات الترجيح 5-4 على باراغواي في مباراة ربع النهائي بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 بين المنتخبين.

وضربت الكرة المصرية موعدا مع المربع الذهبي للأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخها والثالثة منذ 60 عاما، وتحديدا في نسخة وطوكيو 1964.

و في الدور نصف النهائي، يواجه المنتخب المصري، الذي يشارك في الأولمبياد للمرة الثامنة في تاريخه، منتخب فرنسا المستضيف الذي تأهل على حساب الأرجنتين حامل اللقب 2004 و2008.

وفاز لاعبو المدرب تيري هنري على منتخب التانغو بهدف دون رد سجله مهاجم كريستال بالاس، جون فيليب ماتيتا

وتنطلق مباراة نصف النهائي، بين مصر وفرنسا، على الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة من يوم الإثنين 5 أغسطس 2024، وذلك على ملعب "غروباما ستاديوم" في مدينة ليون.

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ويقام نصف النهائي الأول بين المغرب وإسبانيا في اليوم نفسه (الساعة السابعة مساء).

وضمنت الكرة العربية أول ميدالية أولمبية في التاريخ، إذ سيكون منتخبا المغرب أو مصر الفائز بالميدالية البرونزية في أسوأ الأحوال، فيما سيتنافسان على الذهبية في حال تأهل كل منهما للنهائي.

وتدور المباراة النهائية لمسابقة كرة القدم الأولمبية يوم 9 أغسطس في حديقة الأمراء بباريس.