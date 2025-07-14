كريستيانو جونيور: لامين يامال أفضل من والدي لكنه لم يفُز بشيء (فيديو)

تفاعل كريستيانو جونيور، نجل الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي والمنتخب البرتغالي، بتعليق مثير حول المقارنة بين والده ولامين يامال نجم برشلونة الإسباني.

ويلعب كريستيانو جونيور في صفوف فريق الناشئين بنادي النصر تحت 15 عاماً كما انضم لمنتخب البرتغال للناشئين.

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وظهرت المقارنة بين رونالدو ويامال بعد أن تقابل الثنائي في مباراة الدور النهائي بين منتخبي إسبانيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2025.

ونجح رونالدو الأب في قيادة منتخب البرتغال للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية للمرة الثانية بعد التغلب على إسبانيا بركلات الترجيح.

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وسجل رونالدو هدف التعادل في تلك المباراة التي انتهت بنتيجة 2-2 في شهر مايو الماضي.

وشهدت مراسم التتويج لقطة لافتة ليامال وهو يدير وجهه أثناء مصافحة رونالدو.

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تصريحات كريستيانو جونيور

وظهر كريستيانو جونيور مع صانع المحتوى راكاي والذي فاجأ نجل رونالدو بأن لامين يامال أفضل حالياً من النجم البرتغالي المخضرم.

ورد نجل رونالدو قائلاً:" نعم هذا صحيح يامال أفضل من والدي الآن.. ولكن يامال لم يفز بأي شيء بعد".

وتوج يامال بلقب كأس أوروبا مع منتخب إسبانيا كما حقق لقب الدوري الإسباني مرتين بجانب كأس الملك وكأس السوبر الإسباني.