برنامج الاستقطاب يصدم الهلال والنصر

كشفت تقارير صحفية أن برنامج الاستقطاب في رابطة الدوري السعودي للمحترفين أبلغ ناديي النصر والهلال أنه لن يقدّم لهما أي دعم مالي، الصيف الجاري.

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية تقريرًا قالت فيه إن قرار برنامج الاستقطاب، بعدم دعم النصر والهلال ماليًا هذا الصيف، نظرًا لأن الناديين استهلكا كامل المبالغ المخصصة لهما العام الماضي.

وأكدت الصحيفة، نقلا عن مصادر داخل "برنامج الاستقطاب، أن الناديين لن تكون لديهما مبالغ متبقية منذ صفقات الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ناديي العاصمة السعودية سيعتمدان على مواردهما الذاتية في فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2024ـ2025.

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وكان النصر قد تعاقد، على نفقة "الاستقطاب"، مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والسنغالي ساديو ماني، والبرتغالي أوتافيو مونتيرو، والإيفواري سيكو فوفانا، الصيف الماضي، مع إدخال صفقة كريستيانو رونالدو ضمن الدعم.

في حين تمّت صفقتا الإسباني إيمريك لابورت والبرازيلي أليكس تيليس من مداخيل النادي.

أما نادي الهلال، فقد تعاقد مع البرازيليين نيمار جونيور ومالكوم، والسنغالي كوليبالي، والصربيين سيرجي سافيتش، وألكسندر ميترو فيتش، والبرتغالي روبن نيفيز، من بينهم خمسة أسماء من دعم برنامج الاستقطاب.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن صفقات ناديي الهلال والنصر الصيفية "إن حدثت" ستكون من مواردهما الناتجة عن أنشطتهما التجارية، أو الدعم المقدّم من الأعضاء، أو بيع اللاعبين بمبالغ يستفيد منها الناديان.