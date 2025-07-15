الإفريقي التونسي يحسم التعاقد رسميا مع فراس شواط

أنهى النادي الإفريقي التونسي اليوم الثلاثاء رسميا صفقة التعاقد مع المهاجم الدولي فراس شواط قادما من النجم الساحلي بعقد يمتد على 3 سنوات.

وأعلن الإفريقي عبر حسابه على منصة "فيسبوك" أنه أتم إجراءات ضم فراس شواط (29 عاما) رسميا إلى صفوف النادي حتى 30 يونيو 2028.

وعلى الرغم من أن عقد شواط يستمر مع النجم الساحلي حتى يونيو 2026، فإن النادي الإفريقي نجح في تفعيل الشرط الجزائي وقام بخلاص القيمة التسريحية الواردة في عقد اللاعب مع النجم الساحلي والبالغة نحو 230 ألف دولار.

وكان الإفريقي تأخر في الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي بعد أن دخل نادي عجمان الإماراتي على الخط وقام باتصالات مع المهاجم الذي اختار الالتحاق بالإفريقي وأتم إجراءات التعاقد بعد الخضوع للفحوص الطبية اللازمة.

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وانضم فراس شواط إلى النجم الساحلي في موسم 2023 ـ 2024 بعقد يمتد لموسمين، ونجح في إعادة اكتشاف نفسه بعد أن عانى من فترة فراغ طويلة تخللتها بعض التجارب مع الإسماعيلي المصري ونادي سيدي بوزيد التونسي وغيرهما.

Welcome to #CA 🇦🇹 𝗙𝗶𝗿𝗮𝘀 𝗖𝗵𝗮𝗼𝘂𝗮𝘁 🙌 ✍️ ⚽ 3ans+ #ClubAfricain #CAfoot Posted by Club Africain on Tuesday, July 15, 2025

وأحرز شواط، الذي استعاد مكانه في تشكيلة المنتخب التونسي في مارس الماضي، 17 هدفا في الدوري ليفوز بجائزة أفضل هداف في دوري المحترفين بألوان النجم الساحلي.

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ويأتي شواط، الذي تكوّن في الصفاقسي التونسي، ليكون رابع تعاقدات النادي الإفريقي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد أن تعاقد الفريق الأحمر والأبيض مع المدافعين حسام حسن رمضان وحسام بن علي وحارس المرمى مهيب الشامخ.

ويبدأ الدوري التونسي للمحترفين لموسم 2025 ـ 2026 يوم 9 أغسطس المقبل.