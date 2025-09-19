logo
رياضة

هبوط وخصم نقاط.. 4 عقوبات نارية تنتظر برشلونة حال ثبوت تهم الرشوة

هبوط وخصم نقاط.. 4 عقوبات نارية تنتظر برشلونة حال ثبوت تهم الرشوة
خوان لابورتا مع هانزي فليكالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز

كتب: نور الدين ميفراني

شكلت قضية نيغريرا ضربة قوية لسمعة برشلونة بعد اتهام عدة رؤساء ومسؤولين في الفريق بشبهة فساد إثر اكتشاف مدفوعات بلغت 7،3 مليون يورو، ما بين 2001 و2018 لشركة يملكها خوسيه ماريا نيغريرا الذي كان يشغل منصب نائب رئيس لجنة الحكام.

أخبار ذات علاقة

جوزيب بارتوميو رئيس برشلونة السابق

بعد اعتراف نجل نيغريرا.. رد ناري من بارتوميو حول اتهام برشلونة بالفساد

 

وجاءت اعترافات خافيير نيغريرا نجل نائب رئيس لجنة الحكام السابق لتضع نادي برشلونة وإدارته في ورطة، حيث أكد أن مبلغ 7،3 مليون يورو التي تسلمها والده لم تكن من أجل تقارير عن الحكام مؤكدا أنه تسلم 60 ألف يورو منها بالفعل.

الاعترافات الجديدة قد تفتح ملف العقوبات على برشلونة رغم كون خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أكد أن الجريمة تسقط بالتقادم بعد مرور أكثر من 5 سنوات.

لكن ضغط الأندية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم وشبهة رشاوى الحكام قد تضع الفريق أمام 4 عقوبات محتملة وهي:

أخبار ذات علاقة

نجل خوسيه نيغريرا نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني

نجل نيغريرا يعترف: الأموال التي دفعها برشلونة لوالدي لم تكن للتقارير

 

هبوط برشلونة للدرجة الثانية أو الثالثة

في قضايا الفساد والرشاوى في كرة القدم تبقى عقوبة إنزال الفريق لدرجات دنيا متوقعة كما حدث سابقا لأولمبيك مارسيليا ويوفنتوس.

وبالنسبة لبرشلونة مع أزمته المالية قد يشكل الإنزال ضربة قاضية لوجود النادي ككل.

أخبار ذات علاقة

واقعة طرد هويسن في مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد

وثيقة خطيرة.. ريال مدريد يفضح الحكم مانزانو بوصية نيغريرا لبرشلونة

 

تجريد من الألقاب السابقة

قد يفقد برشلونة ألقابه المحلية التي حصل عليها في إسبانيا طيلة الفترة التي كان يدفع خلالها أموالا لنيغريرا وهو مسؤول في لجنة الحكام.

وسيفقد ألقابا مهمة في الدوري الإسباني لكونه كان الأكثر حصولا عليها بعد سنة 2000.

أخبار ذات علاقة

حكم لقاء برشلونة وريال مدريد

قناة ريال مدريد في فيديو صادم: هكذا سرق حكام نيغريرا دوري الموسم الماضي

 

خصم نقاط

قد تكتفي رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم بالعقوبة الأخف وهي خصم نقاط من الفريق.

لكن برشلونة يخشى عدد النقاط المخصومة والتي قد ترمي به لدوري الدرجة الثانية في نهاية الموسم أو على الأقل تحرمه من المنافسة على لقب دوري الذي يحمل لقبه.

أخبار ذات علاقة

الحكم السابق نيغريرا

محكمة قضية "نيغريرا" تستدعي لابورتا ومدربي برشلونة السابقين

 

عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

لا يخشى برشلونة بشكل كبير العقوبات المقترحة في إسبانيا بسبب قانون التقادم وإمكانية التفاوض والضغط لتخفيفها، لكنه يخشى عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والذي لا يعترف بالتقادم وأبرز العقوبات منعه من المشاركة في البطولات القارية لمدة قد تصل إلى 5 سنوات وهو ما يشكل ضربة مالية ورياضية للفريق.

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC