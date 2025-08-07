أجمل لاعبة في العالم تغادر يوفنتوس إلى ناد جديد

كشفت مصادر صحفية عن اقتراب النجمة السويسرية أليشا ليمان، من مغادرة نادي يوفنتوس بعد موسم واحد فقط من انضمامها، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق شفهي مع نادي كومو المنافس في الدوري الإيطالي.

وأفادت صحيفة "إل بيانكونيرو" بأن ليمان اتفقت مع إدارة نادي كومو على انتقال دائم، في صفقة من المتوقع الإعلان عنها رسميًا قريبًا، لتنهي بذلك فصلًا قصيرًا مع السيدة العجوز.

أخبار ذات علاقة نجم يوفنتوس يقترب من الرحيل.. ما علاقة أليشا ليمان؟

مسيرة حافلة

بدأت ليمان مسيرتها الكروية في نادي يونغ بويز السويسري، قبل أن تنتقل إلى وست هام يونايتد الإنجليزي، حيث لفتت الأنظار بأدائها المتميز.

تلا ذلك انتقالها إلى أستون فيلا، حيث تعرفت على شريكها السابق دوغلاس لويز، قبل أن يضمها يوفنتوس في صيف 2024 برفقة اللاعب البرازيلي.

وساهمت ليمان البالغة من العمر 26 عامًا، في تتويج اليوفنتوس بلقبي الدوري والكأس المحليين، حيث سجلت هدفين وصنعت آخر في 16 مباراة خاضتها مع الفريق.

ويأتي خبر رحيل أليشا ليمان في وقت يُتوقع فيه أيضًا مغادرة لويز يوفنتوس، بعد موسم مخيب شهد انتقادات حادة لتغيّبه عن التدريبات، فيما يُقال إن نوتنغهام فورست يُظهر اهتمامًا قويًا باللاعب.

أخبار ذات علاقة تنافس أليشا ليمان في الجمال واللعب.. من هي الجزائرية عبلة بن سنوسي؟

وتطمح ليمان إلى إنهاء إجراءات انتقالها بشكل سريع، لتبدأ فصلًا جديدًا في مسيرتها مع نادي كومو، بينما يواصل يوفنتوس البحث عن بدائل لتعزيز صفوفه.