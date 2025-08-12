بعد البيان الرسمي.. لماذا يرفض ريال مدريد نقل مباراة فياريال وبرشلونة إلى أمريكا

أصدر نادي ريال مدريد، بيانًا رسميًا، اليوم الثلاثاء، أعلن خلاله رفضه القاطع لمقترح إقامة مباراة الجولة الـ17 من الدوري الإسباني بين فياريال وبرشلونة خارج الأراضي الإسبانية.

وكان الاتحاد الإسباني قد وافق على خوض مباراة الفريقين خارج إسبانيا وبالتحديد في ولاية ميامي بالولايات المتحدة، ضمن الدور الأول من الليغا، وهو ما اعتبرته إدارة "الميرنغي" يضر بنزاهة المسابقة.

وقال النادي في بيانه: "يود ريال مدريد أن يعرب لأعضائه وجماهيره وجماهير كرة القدم عمومًا عن رفضه القاطع لمقترح إقامة مباراة الجولة 17 من الليغا بين فياريال وبرشلونة خارج إسبانيا".

وأضاف: "هذا الإجراء الذي طبق دون سابق إنذار أو تشاور مع الأندية المشاركة في المسابقة ينتهك مبدأ المعاملة بالمثل الذي يحكم مسابقات الدوري ذات الدورين (ذهاب وإياب)، ما يغير التوازن التنافسي ويمنح الأندية الزائرة ميزة رياضية غير مستحقة".

وتابع: "تقتضي نزاهة المسابقة إقامة جميع المباريات في ظل ظروف متساوية لجميع الفرق، إن تعديل هذا النظام من جانب واحد ينتهك المساواة بين المتنافسين ويقوض شرعية النتائج ويرسي سابقة غير مقبولة تفتح الباب أمام استثناءات تستند إلى مصالح غير رياضية بحتة، ما يؤثر بشكل واضح على النزاهة الرياضية ويهدد بتشويه المسابقة، في حال تطبيق هذا الاقتراح ستكون عواقبه وخيمة لدرجة أنها ستشكل نقطة تحول في عالم كرة القدم، يجب في جميع الأحوال أن يحظى أي تعديل من هذا النوع بموافقة صريحة وجماعية من الأندية المشاركة في المسابقة، بالإضافة إلى الالتزام الصارم باللوائح الوطنية والدولية التي تحكم تنظيم المسابقات الرسمية".

وشدد النادي الملكي في بيانه: دفاعًا عن هذا المبدأ اتخذ ريال مدريد 3 إجراءات محددة، أولًا، طلب من الفيفا بصفته الضامن لقواعد كرة القدم الدولية عدم السماح بإقامة المباراة دون موافقة مسبقة من جميع الأندية المشاركة في المسابقة".

وأردف: "ثانيًا، طلب النادي من (يويفا) بصفته الضامن لنزاهة المسابقات الأوروبية والتوافق التنظيمي مع الفيفا حثّ الاتحاد الإسباني على سحب الطلب أو رفضه مع إعادة تأكيد المعايير التي وضعت في 2018 والتي تحظر إقامة المباريات الرسمية في المسابقات المحلية خارج إسبانيا إلا في ظروف استثنائية مبررة، وهي ظروف لا تنطبق على هذه الحالة، كما تم توجيه طلب للمجلس الأعلى للرياضة برفضه منح التصريح الإداري اللازم دون موافقة جماعية".

وختم ريال مدريد بيانه بتأكيد التزامه بقواعد اللعبة محليًا ودوليًا، واستعداده للدفاع عنها أمام الجهات المختصة.