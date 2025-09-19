5 أرقام مرعبة.. هل وجدت أوروبا "وريث" كريستيانو رونالدو؟

على مدار سنوات، ظل السؤال يتردد في أروقة كرة القدم الأوروبية.. من سيجرؤ على الاقتراب من عرش كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي؟

ومع بزوغ أسماء عديدة، لم يظهر لاعب بالأرقام والوتيرة التي يتقدم بها المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي لا يكتفي بتسجيل الأهداف، بل يسير في طريق تحطيم الأرقام القياسية بأسلوب يجمع بين القوة الغاشمة والهدوء القاتل أمام المرمى.

في معركة الأرقام، يبدو أن أوروبا قد عثرت على الوريث الشرعي لعرش رونالدو في دوري أبطال أوروبا، والدلائل لا تكمن في الآراء، بل في لغة الأرقام التي لا تكذب، والتي تحظى باحترام "الدون" نفسه الذي أشاد بالنرويجي في أكثر من مناسبة.

1. أسرع من الأساطير.. الوصول للهدف الـ50

حين نتحدث عن تحطيم الأرقام القياسية في دوري الأبطال، فإن أول ما يتبادر للأذهان هما رونالدو وميسي. لكن هالاند دخل هذا السباق من بوابة خاصة به.

احتاج المهاجم النرويجي إلى 49 مباراة فقط ليسجل 50 هدفًا في البطولة، وهو رقم لم يقترب منه أي لاعب في التاريخ، بما في ذلك كريستيانو وميسي اللذان احتاجا إلى عدد أكبر بكثير من المباريات للوصول إلى هذا الحاجز.

هذه البداية الصاروخية لا تدل فقط على موهبة، بل على مشروع هداف تاريخي ولد ليكسر الثوابت.

2. معدل تهديفي "خارق للعادة"

الأمر لا يتعلق فقط بسرعة الوصول إلى رقم معين، بل بالاستمرارية المرعبة. يمتلك هالاند معدلًا تهديفيًا يتجاوز الهدف في كل مباراة بدوري أبطال أوروبا، وهو أمر شبه مستحيل الحفاظ عليه في بطولة تضم أقوى أندية العالم.

هذا المعدل الخرافي يعني أن هالاند ليس مجرد لاعب يسجل عندما تسنح له الفرصة، بل هو ماكينة أهداف تفرض حضورها في كل مواجهة، وتحول كل فرصة إلى خطر حقيقي، تمامًا كما كان يفعل رونالدو في أوج عطائه.

3. سلاح الزمن في صالحه

يبلغ هالاند من العمر 25 عامًا فقط، وهو ما يمنحه أفضلية لا تقدر بثمن. الفارق بينه وبين كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للبطولة، يبلغ حوالي 90 هدفًا.

قد يبدو الرقم ضخمًا، ولكن بالنظر إلى أن أمام هالاند ما لا يقل عن عقد كامل من اللعب على أعلى مستوى، وبمعدله التهديفي الحالي، فإن الوصول إلى هذا الرقم وتحطيمه يبدو هدفًا واقعيًا ومنطقيًا. الزمن هو حليفه الأكبر في هذا السباق الطويل.

4. إثبات الجدارة في الدوري الأقوى

لكي لا يظن أحد أن تألقه يقتصر على البطولة الأوروبية، يواصل هالاند إثبات جدارته في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يعتبره الكثيرون أقوى وأصعب دوري في العالم.

صدارة هالاند لقائمة الهدافين بمعدل هدف في كل مباراة (5 أهداف) يؤكد أنه ظاهرة تهديفية لا تتأثر بقوة المنافس أو البطولة. هذه الاستمرارية هي التي تميز الهدافين العظماء عن غيرهم.

5. ملك السيتي المنتظر في أوروبا

على الرغم من مسيرته القصيرة نسبيًا مع مانشستر سيتي، يقترب هالاند بخطى ثابتة من أن يصبح الهداف التاريخي للنادي في دوري أبطال أوروبا، حيث تفصله 9 أهداف فقط عن الرقم المسجل باسم سيرجيو أغويرو.

تحقيق هذا الإنجاز في غضون مواسم قليلة فقط هو دليل قاطع على هيمنته وتأثيره الفوري، وتأكيد على أنه لا يبني فقط مشروعًا شخصيًا، بل يكتب تاريخًا جديدًا لناديه.