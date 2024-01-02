برمنغهام سيتي يقيل واين روني
أعلن برمنغهام سيتي المنافس في دوري الدرجة الثانية (دوري البطولة الإنجليزية) اليوم الثلاثاء إقالة مدربه واين روني بعد أقل من ثلاثة أشهر في منصبه وغياب الفريق عن الانتصارات ليقترب من منطقة الهبوط.
وتولى روني تدريب برمنغهام سيتي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما كان الفريق في المركز السادس في ترتيب المسابقة، لكنه تراجع للمركز الـ20 منذ ذلك الحين متقدمًا بفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط.
وقال النادي في بيان: "انفصل برمنغهام سيتي اليوم عن المدرب واين روني ومدرب الفريق الأول كارل روبينسون. رغم بذل قصارى جهدهما فإن النتائج لم تكن على مستوى التوقعات التي تم توضيحها منذ البداية، لذلك، يشعر مجلس الإدارة أن التغيير يصب في مصلحة النادي والفريق".
ووقع روني عقدًا مدته ثلاث سنوات ونصف السنة مع برمنجهام ليحل محل جون يوستاس.
وقال روني في بيان: "أود توجيه الشكر إلى توم فاغنر وتوم برادي وجاري كوك على منحهم الفرصة لي لتدريب برمنغهام سيتي والمساندة التي قدموها لي جميعًا خلال فترتي القصيرة مع النادي".
وأضاف: "كرة القدم قائمة على النتائج- وأدرك أنها لم تكن على المستوى الذي أردت أن تكون عليه، ومع ذلك فإن الوقت هو أثمن ما يحتاجه أي مدرب ولا أعتقد أن 13 أسبوعًا فترة كافية للإشراف على التغييرات المطلوبة".
وتابع الدولي الإنجليزي السابق: "شخصيًّا، أنا بحاجة لبعض الوقت لتجاوز هذه الانتكاسة، قضيت فترة طويلة في كرة القدم الاحترافية سواء كلاعب أو مدرب منذ كان عمري 16 عامًا، الآن أخطط لقضاء بعض الوقت مع عائلتي والاستعداد للفرصة التالية في رحلتي كمدرب".
وقال النادي، إن ستيف سبونر مدرب التطوير الاحترافي سيتولى مسؤولية الفريق مؤقتًا.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن روني أدار 15 مباراة لبرمنغهام سيتي حقق فيها الفريق الفوز مرتين فقط وتعادل 6 مرات وخسر 9 مرات.
وسبق لروني البالغ من العمر 38 عامًا تدريب دي سي يونايتد الأمريكي وديربي كاونتي الإنجليزي قبل أن يتولى تدريب برمنغهام سيتي.
وحصد برمنغهام سيتي 25 نقطة من 26 مباراة في دوري الدرجة الثانية ويحتل المركز الـ20 بين 24 فريقًا في المسابقة.