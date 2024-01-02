برمنغهام سيتي يقيل واين روني

وقال النادي في بيان: "انفصل برمنغهام سيتي اليوم عن المدرب واين روني ومدرب الفريق الأول كارل روبينسون. رغم بذل قصارى جهدهما فإن النتائج لم تكن على مستوى التوقعات التي تم توضيحها منذ البداية، لذلك، يشعر مجلس الإدارة أن التغيير يصب في مصلحة النادي والفريق".

ووقع روني عقدًا مدته ثلاث سنوات ونصف السنة مع برمنجهام ليحل محل جون يوستاس.

وقال روني في بيان: "أود توجيه الشكر إلى توم فاغنر وتوم برادي وجاري كوك على منحهم الفرصة لي لتدريب برمنغهام سيتي والمساندة التي قدموها لي جميعًا خلال فترتي القصيرة مع النادي".

وأضاف: "كرة القدم قائمة على النتائج- وأدرك أنها لم تكن على المستوى الذي أردت أن تكون عليه، ومع ذلك فإن الوقت هو أثمن ما يحتاجه أي مدرب ولا أعتقد أن 13 أسبوعًا فترة كافية للإشراف على التغييرات المطلوبة".