القبض على رمضان صبحي نجم بيراميدز أثناء العودة من تركيا

كشفت وسائل إعلام مصرية عن إلقاء الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الدولي القبض على رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز، أثناء قدومه من دولة تركيا، لتنفيذ حكم قضائي في قضية تزوير بالجيزة.

ووفقًا للتقارير، فإنه أثناء فحص أوراق رمضان صبحي أثناء عودته من تركيا عقب انتهاء معسكر إعداد فريقه استعدادًا للموسم الجديد، تم القبض عليه تنفيذًا لقرار قضائي صادر ضده.

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وتم إخطار مديرية أمن الجيزة لتسلم اللاعب واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر بحقه.

وفي شهر مايو الماضي تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من نجم بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلًا من اللاعب، خلال مراجعة تحقيق الشخصية؛ ما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.

ونفى أشرف عبد العزيز، محامي رمضان صبحي، وقتها علاقة اللاعب بالمتهم أو الواقعة، وذكر في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "ينفي اللاعب رمضان صبحي نفيًا قاطعًا أي صلة له بالشخص المذكور أو بالواقعة محل التحقيق، ولم يتم إخطارنا بأي استدعاء رسمي من أي جهة تحقيق أو جهة أمنية".

وذكرت صحيفة "المصري اليوم"، نقلًا عن مصدر داخل بيراميدز، بأن "الإدارة علمت بخبر القبض على رمضان صبحي في المطار وعلى الفور طلبت من الفريق القانوني بالنادي متابعة موقف اللاعب ودراسة الأمر بشكل عاجل".

وكان رمضان صبحي غاب عن آخر المباريات الودية لفريقه أمام قاسم باشا التركي بسبب الإصابة.

وكان بيراميدز أنهى الدوري خلال الموسم الماضي في المركز الثاني.

وتوج الفريق خلال الموسم الماضي بدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري يوم الـ8 من أغسطس المقبل.