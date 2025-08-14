هدد بالرحيل.. ريبيرو "يفجر" غضب نجم الأهلي المصري

تسبب الإسباني، خوسيه ريبيرو مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بالنادي الأهلي المصري، في غضب شديد، لأحد نجوم النادي.

أخبار ذات علاقة منافس زيزو.. الأهلي المصري يتعاقد مع نجم الدوري الأمريكي

ويعيش الأهلي على صفيح ساخن، بعد أن تعادل في افتتاح الدوري المصري لموسم 2025/2026 أمام مودرن سبورت بنتيجة 2/2.

وعقب تلك المباراة خرجت تقارير إعلامية لتؤكد أن ريبيرو غير مقتنع بعدد كبير من اللاعبين الأجانب في الفريق.

ولم ينجح أحد منهم في إقناع المدرب الإسباني بقدراته، سوى اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان، ما دعا المدرب الإسباني، لطلب رحيل عدد كبير من المحترفين خلال انتقالات الشتاء المقبل.

رد فعل غاضب

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن أشرف بن شرقي لاعب الفريق، انتابته حالة غضب كبيرة من ريبيرو المدير الفني للفريق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، لـ"إرم نيوز"، إن بن شرقي غاضب بسبب التقارير الإعلامية التي خرجت وتحدثت عن عدم اقتناع المدرب بقدراته.

وأشار إلى أن بن شرقي غاضب أيضًا، من خروجه من حسابات ريبيرو وعدم مشاركته أساسيا.

أخبار ذات علاقة ردود فعل غاضبة.. 3 مؤشرات للإطاحة بريبيرو من الأهلي سريعا

وتابع أن المدرب الإسباني سيستمر بالدفع بتريزيغه في مباراة فاركو المقبلة بالدوري، وهذا فجر غضب اللاعب المغربي.

واختتم بأن اللاعب أبلغ محمد يوسف المدير الرياضي بغضبه من تصرفات ريبيرو، وأكد له أنه حال استمر تجاهله ووضعه على دكة الاحتياطي، سيرحل في يناير.