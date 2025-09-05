هل طلب كريستيانو رونالدو التعاقد مع هاري ماغواير في صفوف النصر؟

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

ارتبط اسم النجم الإنجليزي هاري ماغواير، مدافع مانشستر يونايتد، بالرحيل إلى الدوري السعودي بعد أن تلقّى اتصالات من ناديين لضمه في الانتقالات الصيفية.

وقدم ماغواير، البالغ من العمر 32 عامًا، مسيرة متفاوتة في ملعب أولد ترافورد منذ انضمامه العام 2019 مقابل 80 مليون جنيه إسترليني وهو مبلغ قياسي وقتها في سوق الانتقالات على صعيد المدافعين.

وتم اختيار ماغواير قائدًا لمانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب الأسبق أولي غونار سولشاير قبل أن يجرده المدرب الهولندي إريك تين هاغ من الشارة.

وأبدت عدة أندية اهتمامها بضم ماغواير، وعلى رأسها وست هام يونايتد الذي كان على وشك الحصول على خدماته في الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن مانشستر يونايتد رفض عروضاً من الدوري الإنجليزي والإيطالي لبيع ماغواير.

ورغم هذا الرفض إلا أن الصحيفة البريطانية أشارت إلى إمكانية رحيل ماغواير للعب في الدوري السعودي.

ومع هذه الأنباء، دارت الأقاويل حول إمكانية انتقال ماغواير للعب بجوار زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف النصر السعودي.

ورغم أنباء عروض دوري روشن إلا أن تعاقد النصر مع المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز نجم برشلونة يقلص من حظوظ انتقال ماغواير لفريق رونالدو.

وأفادت التقارير أيضًا أن ماغواير قد يكون منفتحًا أخيرًا على مغادرة مانشستر يونايتد عقب نهاية عقده في شهر يونيو المقبل.