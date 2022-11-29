نتائج قرعة الدور الثالث في كأس الاتحاد الإنجليزي

وسيحل ليستر سيتي، الفائز باللقب في 2021، ضيفا على داجنهام المنافس في الدرجة الخامسة أو جيلينهام المنافس في الدرجة الرابعة.

وستقام المباريات بين السادس والتاسع من يناير كانون الثاني.