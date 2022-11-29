نتائج قرعة الدور الثالث في كأس الاتحاد الإنجليزي
يستضيف مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز منافسه تشيلسي في أكبر مواجهات الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي بعد سحب القرعة اليوم الإثنين.
وفي مواجهات أخرى بين أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز سيلعب ليفربول حامل لقب كأس الاتحاد مع وولفرهامبتون واندرارز في ملعب آنفيلد، بينما يلعب مانشستر يونايتد الحاصل على 12 لقبا في كأس الاتحاد على ملعبه أمام إيفرتون.
ويستضيف برينتفورد منافسه ويستهام يونايتد ويلعب كريستال بالاس مع ساوثهامبتون.
وسيتقابل آرسنال متصدر الدوري الممتاز والفائز بكأس الاتحاد 14 مرة وهو رقم قياسي مع أوكسفورد يونايتد المنافس في الدرجة الثالثة.
وسيحل ليستر سيتي، الفائز باللقب في 2021، ضيفا على داجنهام المنافس في الدرجة الخامسة أو جيلينهام المنافس في الدرجة الرابعة.
وستقام المباريات بين السادس والتاسع من يناير كانون الثاني.
وتقابل مانشستر سيتي وتشيلسي أيضا في كأس الرابطة في ملعب الاتحاد في وقت سابق هذا الشهر وفاز سيتي 2-صفر.
ويستضيف توتنهام هوتسبير الفائز باللقب ثماني مرات منافسه بورنموث المنتمي للدرجة الثالثة.