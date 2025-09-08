رئيس فريق فيراري: هاميلتون سيصعد إلى منصة التتويج هذا العام

لم يصعد لويس هاميلتون إلى منصة التتويج في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات مع فريق فيراري حتى الآن، لكن رئيس الفريق فريد فاسور لا يشك في أن بطل العالم سبع مرات سيحقق ذلك قبل نهاية الموسم.

وانطلق هاميلتون من المركز العاشر في سباق جائزة إيطاليا الكبرى، أمس الأحد، بعد عقوبة عند الانطلاق وأنهى السباق في المركز السادس، حيث أظهر له مشجعو فيراري الكثير من الحب في أول ظهور له في حلبة مونزا بالزي الأحمر الذي ارتداه العديد من العظماء قبله.

أخبار ذات علاقة فورمولا 1.. نوريس الأسرع في التجارب الحرة الأخيرة لسباق إيطاليا

أخبار ذات علاقة "فورمولا 1".. هاميلتون يقود هيمنة فيراري على التجارب الحرة الأولى لسباق إيطاليا

وقال فاسور إن الدعم كان بمثابة دفعة معنوية، وأداء هاميلتون في مطاردة زميله السابق في مرسيدس جورج راسل - الفائز بسباق كندا - عبر خط النهاية يشير إلى أن النتائج ستأتي للسائق البريطاني (40 عاما).

وقال المسؤول الفرنسي، الذي كان يتوقع أيضا صعود فيراري إلى منصة التتويج في مونزا: "نعم، يمكننا أن نتوقع منه أن يصعد لمنصة التتويج".

ويحتل فريق فيراري المركز الثاني في ترتيب بطولة الصانعين بفارق 337 نقطة خلف مكلارين المتصدر لكنه الفريق الوحيد بين الأربعة الأوائل الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن- باستثناء فوز هاميلتون في سباق السرعة في شنغهاي في مارس الماضي.

أخبار ذات علاقة ماكس فرستابن يتفوق على نوريس ويتوّج بجائزة إيطاليا الكبرى لفورمولا 1 (فيديو)

وقال فاسور عن هاميلتون، الذي انضم من مرسيدس في يناير الماضي، والذي سبق له أن شارك في سباق مونزا كمنافس لفريق فيراري: "أعتقد أن الطاقة التي تلقاها من جماهير الفريق يومي الأربعاء والخميس في ميلانو كانت شيئا مميزا للغاية بالنسبة له، كان شيئا هائلا وأعتقد أن هذا أعطاه دفعة إضافية طوال أيام السباق".

واحتل شارل لوكلير زميل هاميلتون في الفريق المركز الرابع، أمس الأحد، على الحلبة التي فاز فيها العام الماضي، لكنه انطلق من المقدمة في المجر واحتل المركز الثاني في أفضل ترتيب له هذا الموسم في جائزة موناكو الكبرى في مسقط رأسه.

وقال فاسور إن الفارق مع فريق مكلارين، الذي تفوق عليه ماكس فرستابن سائق رد بول، كان ضيقا طوال أيام السباق.

وأردف: "أعتقد أننا كنا في حالة أفضل خلال أيام السباق، ليس بالقدر الكافي لأنهم أمامنا، لكنني أعتقد أننا على الأقل قلصنا الفارق، لدينا حلبتان يُفترض أن نكون في حالة جيدة فيهما أيضا، بدءا من السباق المقبل. تاريخيا كنا في حالة جيدة في باكو، لكن من المؤكد أن الهدف هو إنهاء الموسم في المركز الثاني. مكلارين في عالم آخر".

وأضاف فاسور أن فيراري تركز الآن بشكل كامل على محركها وسيارتها للعام المقبل، وتوقع أن تقوم الفرق الأخرى بإيقاف التطوير.

واختتم: "أعتقد أن فريقا واحدا فقط أجرى تحديثا هذا الأسبوع باستثناء الجناح؛ لأنه يتعين علينا تكييف السيارة مع مستوى الضغط السفلي، لكنني أعتقد أن الجميع يركز الآن على عام 2026".