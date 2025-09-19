لم نعتد على ذلك.. أكثر ما صدم نجم نيوكاسل في فريق برشلونة

أكد اللاعب أنتوني غوردون، نجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، أن مباراة برشلونة الإسباني كانت صعبة للغاية بالنسبة لفريقه.

وخسر نيوكاسل على ملعبه أمام برشلونة الإسباني بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال غوردن في تصريحات لقناة BEIN SPORTS إن برشلونة فريق قوي للغاية وتفوق في المستطيل الأخضر بشكل كبير.

وأضاف:" برشلونة يحتفظ بالكرة بشكل غير معتاد بالنسبة لنا، لقد واجهنا صعوبات كبيرة في الضغط لأنهم بارعين في الاستحواذ وتحديداً عن طريق الثنائي بيدري وفرينكي دي يونغ".

وتابع:" إنه مستوى رائع لم نواجهه من قبل ويبدو صادماً بالنسبة لنا، هم يستطيعون الاحتفاظ بالكرة ويمررونها بسهولة".

وأكد أن فريقه لم يواجه منافساً يستطيع الاحتفاظ بالكرة بهذا الأسلوب في الدوري الإنجليزي موضحاً أن الأداء كان مميزاً من جانب برشلونة كما أن ماركوس راشفورد سجل هدفين رائعين.

وأتم قائلاً: " يمكننا أن نفخر بما قدمناه رغم الخسارة، بذلنا قصارى جهدنا أمام أحد أفضل فرق العالم، وسنحاول التحسن فيما هو قادم".

وسجل غوردون هدف فريقه الوحيد في مباراة برشلونة في الدقيقة 90 من عمر المباراة.