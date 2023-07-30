بغداد بونجاح يطالب جماهير الهلال بالسكوت.. وكوليبالي يشتبك معه (فيديو)
اعتذر بغداد بونجاح مهاجم السد القطري، لجماهير نادي الهلال بعد الإشارة التي توجه لهم بها خلال مباراة الفريق ببطولة كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية".
وفي الدقيقة 40 كان الهلال متقدمًا، حتى أحرز بونجاح هدف التعادل للسد، فانطلق نحو جماهير "الزعيم" وأشار لهم بالسكوت.
وانفعل كاليدو كوليبالي مدافع الهلال، على بونجاح ودخل في مشادة معه بسبب تلك الإشارة لجماهير الهلال.
وبعد تلك المشادة حصل المهاجم الجزائري على إنذار ثم اعتذر للجماهير الهلالية في الملعب بوضع يده على رأسه.
كما قال بونجاح الذي صنع هدف فوز السد في الوقت بدل الضائع لزميله البديل جونزالو بلاتو: "اعتذرت للجماهير وتحمست زيادة ونعتذر لجمهور الهلال وهو صاحب قاعدة جماهيرية كبيرة وسجلت في وقت حساس وتحمست".
وأضاف المهاجم الجزائري لمحطة شركة الرياضة السعودية (SSC): "اليوم مباراة كنا نعرف أننا سنواجه فريقا.. من أحسن الفرق الآسيوية والعربية وعرفنا كيف نقف ونغلق المساحات".
وتابع: "نفذنا المطلوب ولم نجعل الكرة تصل إلى الجانبين، وحاولنا شن هجمات مرتدة وكان تركيزنا حتى آخر دقيقة".
وأصبح رصيد السد أربع نقاط وقفز إلى صدارة المجموعة الثانية، وبفارق نقطتين عن أهلي طرابلس الليبي والوداد المغربي بعد تعادلهما 1-1 اليوم أيضا، بينما يتذيل الهلال المجموعة وله نقطة وحيدة.
وفي الجولة الثالثة يوم الأربعاء، يلعب السد مع أهلي طرابلس، بينما سيصطدم الهلال بالوداد.