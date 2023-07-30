بغداد بونجاح يطالب جماهير الهلال بالسكوت.. وكوليبالي يشتبك معه (فيديو)

وفي الدقيقة 40 كان الهلال متقدمًا، حتى أحرز بونجاح هدف التعادل للسد، فانطلق نحو جماهير "الزعيم" وأشار لهم بالسكوت.

وانفعل كاليدو كوليبالي مدافع الهلال، على بونجاح ودخل في مشادة معه بسبب تلك الإشارة لجماهير الهلال.

وبعد تلك المشادة حصل المهاجم الجزائري على إنذار ثم اعتذر للجماهير الهلالية في الملعب بوضع يده على رأسه.