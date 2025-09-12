رغم عدم تسجيله لأهداف.. أكثر لاعب أبهر جمهور الاتحاد أمام الفتح

خطف أحد لاعبي نادي الاتحاد الأضواء، في فوز فريقه على الفتح بالجولة الثانية من الدوري السعودي، رغم عدم تسجيله لأهداف.

شهدت المباراة أجواءً حافلة بالإثارة، حيث افتتح حسام عوار التسجيل للاتحاد في الدقيقة 22 بعد مجهود فردي رائع، قبل أن يعادل ماتياس فارغاس النتيجة للفتح في الدقيقة 33.

ورد ستيفن بيرغوين سريعًا بهدفين متتاليين في الدقيقتين 37 و39 ليضع الاتحاد في المقدمة.

وفي الشوط الثاني، تقلصت صفوف الفريقين بطرد مراد باتنا من الفتح وحارس الاتحاد بريدراج رايكوفيتش، قبل أن يقلص سفيان بن دبكة النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 69، لكن مهند الشنقيطي أجهز على آمال الضيوف بهدف رابع في اللحظات الأخيرة.

من أكثر لاعب خطف الأضواء؟

قدم البرازيلي فابينيو عرضًا استثنائيًا قاد به خط وسط الاتحاد بمهارة عالية خلال الانتصار المثير على الفتح بنتيجة 4-2 في دوري روشن السعودي، ليخطف الأضواء رغم عدم تسجيله للأهداف أو صناعة أي منها.

ورغم غياب اسمه عن قائمة المسجلين، إلا أن فابينيو كان أبرز لاعبي الاتحاد.

اللاعب البرازيلي لم يكتفِ بالتمركز المثالي، بل أظهر دقة كبيرة في التمرير، وسيطر على وسط الملعب في مواجهة قوية أمام محاولات لاعبي الفتح لاختراق الخطوط.

أرقام النجم البرازيلي

أرقام فابينيو أمام الفتح عكست حضوره القوي في وسط الملعب، حيث لعب كامل الدقائق التسعين وظهر بثبات لافت، حيث لمس الكرة في 60 مناسبة، ونجح في تمرير 48 كرة صحيحة من أصل 50، بنسبة دقة وصلت إلى 96%.

وتميز في التمريرات الطويلة التي نفذها مرتين ونجح فيهما بنسبة 100%، كما قام بمراوغة وحيدة نفذها بنجاح.

على صعيد الصراعات الثنائية، فاز في 4 من أصل 5 مواجهات أرضية.

كما قام بتدخلات ناجحة بلغت 3، مع تشتيت واحد، ليقدم أداءً متوازنًا بين الأدوار الدفاعية والهجومية.

هذا الأداء الشامل منحه تقييمًا جيدًا بلغ 7.1 من 10، ليكون أحد أبرز لاعبي الاتحاد في اللقاء.