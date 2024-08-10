سجل الرياضيون العرب حضورهم بقوة خلال اليوم السادس عشر وقبل الأخير من الألعاب الأولمبية باريس 2024 ليحققوا أعلى حصيلة في يوم واحد منذ انطلاق النسخة الحالية من الألعاب في 26 يوليو الماضي.

وبدا أن اليوم السبت، وهو قبل الأخير للألعاب الأولمبية، عربيا بامتياز، وذلك بعدما أحرز الرياضيون العرب 4 ميداليات من كل الألوان، كان الإنجاز الأكبر فيها للمصري أحمد الجندي في سباق الخماسي الحديث، بإحرازه الميدالية الذهبية فيما حققت مواطنته سارة سمير الميدالية الفضية في رفع الأثقال.

وفي ألعاب القوى نجح الجزائري جمال سجاتي في سباق 800 متر والقطرى معتز برشم في الوثب العالي في التتويج بالبرونزية.

وبعد إحراز 3 ميداليات، أمس الجمعة، للتونسي فراس القطوسي في التايكواندو والجزائرية إيمان خليف في الملاكمة والبحرينية سلوى عيد ناصر في ألعاب القوى، أضاف الرياضيون العرب 4 ميداليات جديدة في اليوم قبل الأخير.

وحقق المصري أحمد الجندي الميدالية الذهبية في منافسات الخماسي الحديث بعدما تصدر منافسات السباق اليوم السبت.

ونجح الجندي في تحقيق الميدالية الثالثة لمصر بعد فضية رفع الأثقال التي حققتها سارة سمير اليوم السبت والبرونزية لمحمد السيد في منافسات المبارزة لفردي الرجال.

وكانت سارة سمير، الرباعة المصرية، أحرزت الميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال للسيدات لوزن 81 كيلوغراما والتي أقيمت اليوم السبت.

ونجحت الرباعة المصرية في حصد 268 نقطة مع نهاية منافسات الوزن لرفع الأثقال لتنتزع الميدالية الفضية والمركز الثاني، بينما فازت النرويجية سوليفريد كونادا بالميدالية الذهبية بعدما حصدت 275 نقطة.

ونجحت الإكوادورية باتريسيا داغوميس في تحقيق المركز الثالث بعدما حصدت 267 نقطة.

وبدوره أهدى الجزائري جمال سجاتي بلاده ميدالية جديدة بعدما توج ببرونزية ألعاب القوى ضمن سباق 800 متر ليمنح بلاده ثالث ميدالية لها في باريس 2024.

وحل سجاتي ثالثا بتسجيله 1:41.50 دقيقة وراء بطل السباق الكيني إيمانويل وانيونيي (1:41.19 دقيقة)، ووصيفه بطل العالم الكندي ماركو أروب (1:41.20 دقيقة).

وكانت الجزائر أحرزت ذهبيتين قبل برونزية سجاتي، عن طريق كل من كيليا نمور في رياضة الجمباز وإيمان خليف في الملاكمة.

ونجح القطري معتز برشم، في الفوز ببرونزية الوثب العالي بعد أن نجح في المحاولة الأولى بارتفاع 2,34 متر.

وبلغ رصيد العرب من الميداليات في أولمبياد باريس حتى يوم السبت وقبل الختامي للألعاب إلى 15 ميدالية، من بينها 6 ذهبيات.

وتأتي الجزائر في المركز الأول برصيد ذهبيتين وبرونزية، تليها مصر وتونس بثلاث ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية) ثم البحرين بذهبية وفضية والمغرب بذهبية وبرونزية و الأردن بميدالية فضية وقطر بميدالية برونزية.