"فيروس الفيفا" يضرب كرة القدم

وأضاف التقرير: "الأسوأ من ذلك، أن فترة التوقف الدولية لم تنته بعد، بين يوم الاثنين والثلاثاء ستُلعب 14 مباراة دولية، مع منتخبات مثل إنجلترا وكرواتيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا تتنافس في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، هناك العديد من الأندية التي تصلي من أجل أن تكون الحظوظ في صالحها، وألا يصاب أي لاعب آخر خلال هذين اليومين حتى تنتهي هذه الفترة".

وتعرَّض غافي لاعب برشلونة وإسبانيا لإصابة قوية أثناء مباراة منتخب بلاده ضد جورجيا وخرج باكيًا، في المباراة التي أقيمت في الجولة الثامنة في التصفيات المؤهلة لـ يورو 2024.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية بأنها ترجح إصابة غافي بقطع في الرباط الصليبي وفي انتظار الفحوصات الطبية لأجل الوصول الرسمي لطبيعة إصابته.

ولم يتعرَّض لاعب الوسط لإصابة من قبلُ خلال الموسم الحالي أو الماضي، فالمرة الأخيرة التي أُصيب فيها غافي كانت في موسم 2021-2022 بفيروس كورونا.