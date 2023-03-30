معلومات عن سيارة كريستيانو رونالدو التي لفتت الانتباه في مدريد
تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي في مدريد بعد نهاية مشاركاته مع المنتخب البرتغالي في الفترة الدولية حيث تألق وسجل 4 أهداف أمام ليشتنشتاين ولوكسمبورغ.
واستغل النجم البرتغالي الفرصة لزيارة مدريد حيث ما زال يملك العديد من الأصدقاء والمعجبين بسبب لعبه لريال مدريد 9 مواسم.
وظهر رونالدو في فيديو تم تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء توقيعه لعشاقه وأنصار ريال مدريد الذين تجمعوا حوله.
وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يقود سيارة "بوغاتي سينتوديتشي" وهي سيارة فريدة حيث صنع منها 10 نسخ فقط.
ولفتت سيارة كريستيانو رونالدو الانتباه، فالمعروف عن النجم البرتغالي انه يحب اقتناء السيارات الفارهة منذ أن كان لاعبا في مانشستر يونايتد الإنجليزي.
سيارة بوغاتي سينتوديتشي من صنع الشركة الفرنسية "بوغاتي" وأنتج منها 10 نسخ فقط عام 2022 بمناسبة مرور 110 سنين على إنشاء العلامة التجارية بوغاتي وكتكريم للسيارة " بوغاتي EB110 " التي صنعت في الفترة ما بين 1991 و 1995.
وصنعت الشركة الفرنسية 10 نسخ فقط من سيارة بوغاتي سينتوديتشي وتبلغ قيمتها 8 ملايين يور، وتم بيع النسخ القليلة منها قبل أن تبدأ الشركة في تصنيعها عام 2022.
وتتميز سيارة بوغاتي سينتوديتشي بكونها أخف وزنًا وأكثر سرعة حيث تبلغ قوتها 1600 حصان وتبلغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في 2،4 ثانية و200 كيلومتر في الساعة في 6،1 ثانية فقط.
ويمكن أن تصل سرعة السيارة إلى 360 كيلومترا في الساعة.
ويمتلك رونالدو أسطولا من السيارات الفارهة، كما حصل أيضًا في عيد ميلاده الأخير على سيارة فخمة هدية من صديقته جورجينا رودريغز.
وحسب تقارير سعودية، فإن رونالدو تقدم بطلب لجلب عدد كبير من سياراته الفخمة إلى مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض.