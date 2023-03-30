معلومات عن سيارة كريستيانو رونالدو التي لفتت الانتباه في مدريد

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يقود سيارة "بوغاتي سينتوديتشي" وهي سيارة فريدة حيث صنع منها 10 نسخ فقط.

ولفتت سيارة كريستيانو رونالدو الانتباه، فالمعروف عن النجم البرتغالي انه يحب اقتناء السيارات الفارهة منذ أن كان لاعبا في مانشستر يونايتد الإنجليزي.

سيارة بوغاتي سينتوديتشي من صنع الشركة الفرنسية "بوغاتي" وأنتج منها 10 نسخ فقط عام 2022 بمناسبة مرور 110 سنين على إنشاء العلامة التجارية بوغاتي وكتكريم للسيارة " بوغاتي EB110 " التي صنعت في الفترة ما بين 1991 و 1995.

وصنعت الشركة الفرنسية 10 نسخ فقط من سيارة بوغاتي سينتوديتشي وتبلغ قيمتها 8 ملايين يور، وتم بيع النسخ القليلة منها قبل أن تبدأ الشركة في تصنيعها عام 2022.

وتتميز سيارة بوغاتي سينتوديتشي بكونها أخف وزنًا وأكثر سرعة حيث تبلغ قوتها 1600 حصان وتبلغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في 2،4 ثانية و200 كيلومتر في الساعة في 6،1 ثانية فقط.