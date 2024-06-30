مدرب الدنمارك يهاجم حكم الفيديو بعد الخسارة أمام ألمانيا
أعرب كاسبر هيولماند مدرب الدنمارك عن أسفه لخروج فريقه من بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" بعد أن ساهم قرار باحتساب تسلل بفارق ضئيل ولمسة يد في الهزيمة أمام ألمانيا المضيفة في دور الستة عشر مساء السبت.
وضع المنتخب الدنماركي الكرة في الشباك أولا لكن تم إلغاء هدف يواكيم أندرسون بداعي التسلل عندما وجد أن الذي مرر له الكرة وهو توماس ديلاني كان متسللا بسنتيمترات.
وبعد فترة وجيزة، تم احتساب ركلة جزاء على أندرسون بعد أن وجدت مراجعة لحكم الفيديو، باستخدام مقياس السنيكومتر، أنه لمس الكرة بيده.
وسجل كاي هافيرتز ركلة جزاء في الدقيقة 53 وأضاف جمال موسيالا الهدف الثاني في الدقيقة 68 لتتأهل ألمانيا إلى دور الثمانية.
وقال هيولماند وهو يرفع هاتفه الذكي وعليه صورة لقرار حكم الفيديو المساعد: "تم تحديد النتيجة من خلال قرارين من حكم الفيديو المساعد. لدي الصورة هنا، (التسلل) كان بسنتيمتر واحد".
وأضاف: "هذا غير منطقي. هذه ليست الطريقة التي من المفترض أن نستخدم بها تقنية حكم الفيديو المساعد، الفارق بسنتيمتر واحد، وبعد بضع دقائق، تم احتساب ركلة جزاء".
وتابع: "سئمت جدًا من قواعد لمسة اليد السخيفة. لا يمكننا أن نطلب من مدافعينا أن يركضوا بأذرعهم هكذا" وهو يضغط بذراعيه على جانبه كما أظهر للصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة.
وواصل: "كان يواكيم يركض بشكل طبيعي...قفز واصطدمت به الكرة من على بعد متر واحد. نادرا ما أتحدث عن هذه القرارات (التحكيمية) لكنها كانت حاسمة للغاية في هذه المباراة.
وأضاف "لطالما أحببت تقنية حكم الفيديو. أعتقد أن التكنولوجيا يمكن أن تصنع شيئًا جيدً.. أعتقد أنه ينبغي أن تكون التقنية أسرع. يجب أن تكون هناك طريقة لتحسينها. أعتقد أن تقنية حكم الفيديو المساعد فكرة جيدة بشكل عام، لكن في بعض الأحيان يمكنني أن أتشكك في ذلك"