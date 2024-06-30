مدرب الدنمارك يهاجم حكم الفيديو بعد الخسارة أمام ألمانيا

أعرب كاسبر هيولماند مدرب الدنمارك عن أسفه لخروج فريقه من بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" بعد أن ساهم قرار باحتساب تسلل بفارق ضئيل ولمسة يد في الهزيمة أمام ألمانيا المضيفة في دور الستة عشر مساء السبت.

وضع المنتخب الدنماركي الكرة في الشباك أولا لكن تم إلغاء هدف يواكيم أندرسون بداعي التسلل عندما وجد أن الذي مرر له الكرة وهو توماس ديلاني كان متسللا بسنتيمترات.

وبعد فترة وجيزة، تم احتساب ركلة جزاء على أندرسون بعد أن وجدت مراجعة لحكم الفيديو، باستخدام مقياس السنيكومتر، أنه لمس الكرة بيده.

وسجل كاي هافيرتز ركلة جزاء في الدقيقة 53 وأضاف جمال موسيالا الهدف الثاني في الدقيقة 68 لتتأهل ألمانيا إلى دور الثمانية.