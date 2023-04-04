ترتيب الدوري الإنجليزي: إيفرتون يفرض تعادلا مثيرا على توتنهام

ورفع التعادل رصيد توتنهام إلى 50 نقطة من 29 مباراة في المركز الرابع ويتساوى في الرصيد مع نيوكاسل الذي لعب 27 مباراة.

في حين يملك إيفرتون 27 نقطة من 29 مباراة في المركز الـ15.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 72 نقطة من 29 مباراة، ويتقدم بـ8 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب 28 مباراة.