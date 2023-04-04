ترتيب الدوري الإنجليزي: إيفرتون يفرض تعادلا مثيرا على توتنهام
فرض إيفرتون تعادلا مثيرا بنتيجة 1/1 على ضيفه توتنهام في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الإثنين.
وعلى ملعب جوديسون بارك انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.
ولعب إيفرتون بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 58 بعد طرد عبدالله دوكوري لصفعه هاري كين.
وسجل هاري كين هدف التقدم لتوتنهام في الدقيقة 68 من ضربة جزاء بعد تدخل من مايكل كين على كريستيان روميرو.
ولعب توتنهام أيضا بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 88 بعد طرد البديل لوكاس مورا، بعد تدخله الخشن على مايكل كين.
وسجل مايكل كين هدف التعادل لإيفرتون في الدقيقة 90 بتسديدة يمينية قوية من خارج منطقة الجزاء اكتفى هوغو لوريس حارس توتنهام بمشاهدتها وهي تلج الشباك.
ورفع التعادل رصيد توتنهام إلى 50 نقطة من 29 مباراة في المركز الرابع ويتساوى في الرصيد مع نيوكاسل الذي لعب 27 مباراة.
في حين يملك إيفرتون 27 نقطة من 29 مباراة في المركز الـ15.
ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 72 نقطة من 29 مباراة، ويتقدم بـ8 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب 28 مباراة.