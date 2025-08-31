بعد الإعلان الرسمي.. ترتيب الأندية السعودية الأكثر فوزا بالبطولات

أعلن فريق مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية رسمياً تقريره النهائي بشأن عمله في الفترة الماضية حول رصد وتوثيق تاريخ البطولات المحلية والفرق الفائزة بها منذ عام 1902 وحتى العام الحالي.

وخلال مؤتمر صحفي عقد الأحد في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن عبد الإله النجيمي عضو فريق المشروع كافة التفاصيل التي تم الاستناد عليها في توثيق البطولات ورصد الفرق الفائزة والمعايير المعتمدة من جانب فريق العمل.

وأكد النجيمي في المؤتمر الصحفي أن هذا المشروع نتاج تعاون مثمر مع إدارات الأندية واستند إلى معايير ووثائق وخضع لمراجعة دقيقة واعتماد ومصادقة من الأندية وبالتالي لم يكن من قبيل المصادفة أو التصويبت.

وأوضح أنه تم عقد 10 ورش عمل كبرى مع الأندية أعضاء الجمعية العمومية بخلاف 40 اجتماع لفريق العمل من أجل رصد وتوثيق كافة البطولات المحلية في تاريخ الكرة السعودية.

وفيما يلي ترتيب الأندية السعودية الأكثر فوزاً بالبطولات وفقاً للتقرير الرسمي لمشروع التوثيق:

1. الهلال (90 بطولة)

2. الاتحاد (59 بطولة)

3. الأهلي (53 بطولة)

4. النصر والشباب (48 بطولة)