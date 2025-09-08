بث مباشر لمباراة السعودية والتشيك الودية

يخوض المنتخب السعودي مباراة ودية مساء اليوم الاثنين ضد التشيك على هامش المعسكر التدريبي الذي يقيمه الأخضر في التشيك استعداداً للمشاركة في تصفيات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم في شهر أكتوبر المقبل.

وفاز المنتخب السعودي على حساب مقدونيا الشمالية يوم الخميس الماضي بنتيجة 2-1 في بداية المعسكر.

أخبار ذات علاقة غيابات وتشكيل المنتخب السعودي أمام التشيك

ويلتقي المنتخب السعودي بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد منافسيه العراق وإندونيسيا في الشهر المقبل بمرحلة الملحق.

أخبار ذات علاقة المنتخب السعودي يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة التشيك

ويتابع "إرم نيوز" في السطور القادمة أحداث مباراة السعودية والتشيك الودية:

التشكيل الرسمي