الجمعية الوطنية الفرنسية تحجب الثقة عن حكومة بايرو

logo
رياضة

بث مباشر لمباراة السعودية والتشيك الودية

بث مباشر لمباراة السعودية والتشيك الودية
مباراة السعودية ومقدونياالمصدر: حساب المنتخب السعودي عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
08 سبتمبر 2025، 4:40 م

يخوض المنتخب السعودي مباراة ودية مساء اليوم الاثنين ضد التشيك على هامش المعسكر التدريبي الذي يقيمه الأخضر في التشيك استعداداً للمشاركة في تصفيات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم في شهر أكتوبر المقبل.

وفاز المنتخب السعودي على حساب مقدونيا الشمالية يوم الخميس الماضي بنتيجة 2-1 في بداية المعسكر.

أخبار ذات علاقة

المنتخب السعودي

غيابات وتشكيل المنتخب السعودي أمام التشيك

 ويلتقي المنتخب السعودي بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد منافسيه العراق وإندونيسيا في الشهر المقبل بمرحلة الملحق.

أخبار ذات علاقة

سالم الدوسري في تدريبات المنتخب السعودي

المنتخب السعودي يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة التشيك

 ويتابع "إرم نيوز" في السطور القادمة أحداث مباراة السعودية والتشيك الودية:

التشكيل الرسمي

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC