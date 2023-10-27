أنشيلوتي يكشف سبب اعتماد برشلونة على لاعبين شباب أكثر من ريال مدريد
كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، سبب اعتماد فريق برشلونة على لاعبين شباب أكثر من ريال مدريد، قبل مواجهة الفريقين، غدًا، في الكلاسيكو.
وسيكون الملعب الأولمبي المؤقت لبرشلونة، حامل اللقب، مسرحًا لمواجهة الكلاسيكو الأولى لهذا الموسم عندما يستضيف غريمه التقليدي ريال مدريد متصدر الترتيب، السبت، فيما لا يفصل بينهما سوى نقطة واحدة، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويواجه تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة، نقصًا في الخيارات؛ بسبب الغيابات والإصابات؛ بينما يستعد فريقه لاستضافة المنافس اللدود ريال مدريد في قمة الدوري الإسباني، السبت المقبل.
واضطر تشافي لاستدعاء 8 لاعبين من أكاديمية النادي الكتالوني قبل مباراة فريقه في دوري أبطال أوروبا، الليلة الماضية، في مواجهة شاختار دونيتسك، بينما يعاني الفريق بسبب إصابة 8 لاعبين أساسيين، من بينهم المهاجم البولندي الشهير روبرت ليفاندوفسكي.
وعن اعتماد الفريق الكتالوني على الشباب أكثر من الريال، قال أنشيلوتي: "كثرة الإصابات جعلت برشلونة يلعب بلاعبين شباب ولكنهم ذز جودة عالية".
وأوضح: "نتوقع نفس برشلونة المعتاد كما هو الحال دائمًا.. إنه فريق يتمتع بتنظيم جيد بكل معنى الكلمة".
وأضاف: "لقد بدأت مع اللاعبين الشباب لمعرفة ما يمكنهم المساهمة به، ثم بدأنا بالتناوب قليلًا لإبقاء الفريق قويًا ومتجانسًا".
وواصل: "أنا أحبهم جميعًا، يامال وفيرمين شباب لديهم مستقبل، ولكن لدينا أيضًا شباب لديهم مستقبل مذهل مثل جولير، فينيسيوس، كامافينغا، تشواميني، وأحيانًا ننسى أن لدينا لاعبين شبابًا جيدين جدًا"
ويعوّل أنشيلوتي على نجمه الجديد الإنجليزي جود بيلنغهام، الذي سيخوض تحدي الكلاسيكو للمرة الأولى، بعدما أصبح المدماك الأساس في تشكيلة أنشيلوتي.
وبدأ الدولي الإنجليزي الموسم بشكل مذهل، مسجلاً 11 هدفًا في 12 مباراة في جميع المسابقات.
وقال أنشيلوتي عن بيلنغهام: "سيشارك في الكلاسيكو دون أية مشكلة.. إنه بخير، لقد تعافى بشكل جيد".
وعلى الرغم من اعترافه بالترقب الكبير الذي يحيط بالمباراة، فإن أنشيلوتي أصر على القول إنه لا ينبغي النظر إليها على أنها مباراة نهائية.
وأضاف: "نحن متحمسون، إنها مباراة مهمة وخاصة... لكنها مجرد أول كلاسيكو هذا الموسم، سيكون هناك المزيد... كأس السوبر، مباراة الدوري الإسباني على أرضنا، كأس الملك، دوري أبطال أوروبا".
واختتم "هناك الكثير من الفرص المتاحة لنا للقاء مرة أخرى مما يجعلني أشعر أن مباراة الغد ستكون الأولى من بين عدة مباريات أخرى... نحن في حالة جيدة".
ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بالتساوي مع جيرونا مفاجأة الموسم برصيد 25 نقطة من 10 مباريات.
ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 24 نقطة متفوقا بنقطتين على أتليتيكو مدريد الذي له مباراة مؤجلة.