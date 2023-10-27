أنشيلوتي يكشف سبب اعتماد برشلونة على لاعبين شباب أكثر من ريال مدريد

وسيكون الملعب الأولمبي المؤقت لبرشلونة، حامل اللقب، مسرحًا لمواجهة الكلاسيكو الأولى لهذا الموسم عندما يستضيف غريمه التقليدي ريال مدريد متصدر الترتيب، السبت، فيما لا يفصل بينهما سوى نقطة واحدة، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويواجه تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة، نقصًا في الخيارات؛ بسبب الغيابات والإصابات؛ بينما يستعد فريقه لاستضافة المنافس اللدود ريال مدريد في قمة الدوري الإسباني، السبت المقبل.

واضطر تشافي لاستدعاء 8 لاعبين من أكاديمية النادي الكتالوني قبل مباراة فريقه في دوري أبطال أوروبا، الليلة الماضية، في مواجهة شاختار دونيتسك، بينما يعاني الفريق بسبب إصابة 8 لاعبين أساسيين، من بينهم المهاجم البولندي الشهير روبرت ليفاندوفسكي.