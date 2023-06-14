تشكيل منتخب مصر ضد غينيا

ويعاني منتخب مصر من غيابات مهمة خاصة على مستوى خط الدفاع، حيث يفتقد خدمات محمود حمدي الونش وأحمد حجازي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويرغب روي فيتوريا في تحقيق الفوز على منافسه المباشر من أجل حسم بطاقة التأهل لأمم أفريقيا لإنجاز أول مهامه مع الفراعنة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر كالآتي:

محمد الشناوي

أحمد فتوح، علي جبر، محمد عبدالمنعم، محمد هاني

حمدي فتحي، أحمد مصطفى زيزو، محمود حمادة

محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش