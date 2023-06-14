تشكيل منتخب مصر ضد غينيا
يحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره الغيني ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.
ويتساوى منتخبا مصر وغينيا في الرصيد بـ9 نقاط في صدارة المجموعة التي تضم أيضًا مالاوي وأثيوبيا.
وتقام المباراة على ملعب مراكش الكبير بالمغرب، بسبب عدم امتلاك غينيا ملاعب تطابق المواصفات التي حدّدها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاستضافة المباريات الدولية سابقًا.
ويعاني منتخب مصر من غيابات مهمة خاصة على مستوى خط الدفاع، حيث يفتقد خدمات محمود حمدي الونش وأحمد حجازي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.
ويرغب روي فيتوريا في تحقيق الفوز على منافسه المباشر من أجل حسم بطاقة التأهل لأمم أفريقيا لإنجاز أول مهامه مع الفراعنة.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر كالآتي:
محمد الشناوي
أحمد فتوح، علي جبر، محمد عبدالمنعم، محمد هاني
حمدي فتحي، أحمد مصطفى زيزو، محمود حمادة
محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش
وقال محمود تريزيغيه جناح منتخب مصر في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "يجب تحقيق الفوز غدًا لضمان الصدارة، جميع اللاعبين جاهزون ونسعى لتقديم كل ما لدينا لمنتخب بلادنا".
وأضاف لاعب الأهلي المصري السابق: "الجهاز الفني شرح لنا كل شيء عن المنافس، وبالطبع نحترم جميع المنافسين".
وتابع: "الجميع على قلب رجل واحد، لا يوجد ما يُسمّى بلاعب أساسي أو احتياطي".
وأتم: "لم يعد هناك أي منتخب صغير، وكل الفرق تتطوّر لتقديم الأفضل".
وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على غينيا بهدف دون رد في بداية مشوار التصفيات بالقاهرة.