من بديل فهد المفرج في نادي الهلال السعودي؟

حسم فهد المفرج، المدير التنفيذي لكرة القدم بفريق الهلال السعودي، قراره بتقدمه باستقالته من منصبه، بعد فترة من التكهنات الفترة الماضية بشأن مستقبله مع "الزعيم".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" عن المفرج، فقد أكد رحيله عن منصبه بشكل رسمي، فيما كانت هناك أنباء قد أثيرت بشأن رغبة إدارة "الزعيم" في استقدام مدير تنفيذي أجنبي لكرة القدم، ليخلفه في عمله.

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وأشارت الصحيفة في خبر سابق لها إلى أن فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، حاول أكثر من مرة إقناع المفرج بالاستمرار داخل النادي، إلا أنه رفض جميع تلك المحاولات وتمسك بالرحيل.

ويعد المفرج من أنجح الأسماء في تاريخ الهلال، حيث نجح في تحقيق الكثير من الإنجازات مع الفريق.

وبرحيله عن الهلال فإن المفرج سيغلق الستار على علاقة عمرها 12 عاماً عمل فيها مع الزعيم وحقق النادي خلالها لقبين لدوري أبطال آسيا.

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وكان المفرج قد دافع كلاعب عن ألوان الهلال خلال الفترة من 1998 حين تم تصعيده للفريق الأول حتى 2009 حين انتقل إلى الاتفاق.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "اليوم" السعودية في وقت سابق، فإن بول ميتشل، المدير الرياضي السابق لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي، هو المرشح الأبرز لتولي منصب المدير الرياضي للهلال خلفاً للمفرج.

ويقيم الهلال معسكراً تدريبياً في ألمانيا استعداداً للموسم الجديد، وكان النادي قد اعتذر عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، بناء على رغبة الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني، الذي رأى أن الفريق يعاني من الإرهاق عقب المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.