أوقف اتحاد ألعاب القوى في فرنسا العداء محمد عبد الله كونتا الذي شارك في سباق 400 متر بأولمبياد باريس بعدما كشف حساب على منصة إكس للتواصل الاجتماعي عن خطاب كراهية سابق نشره كونتا.

وقالت قالت وزيرة الرياضة الفرنسية اليوم الأربعاء إميلي أوديا كاستيرا عبر حسابها على منصة إكس: "أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لألعاب القوى إيقاف العداء كونتا وأحال الأمر إلى النيابة العامة ولجنة الانضباط بالاتحاد".

وأشار حساب تحت إسم "سورد أوف سولومون" عبر منصة إكس أمس الثلاثاء إلى بعض التغريدات التي نشرها كونتا بين عامي 2021 و2024 وأعلن خلالها كراهيته لإسرائيل من بين تغريدات أخرى.

وبعد الكشف عن ذلك، نشر الرياضي صورة لنفسه ملفوفا بالعلم الفرنسي على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إنه آسف إذا كان قد أساء إلى الناس.

وقال كونتا "أنا ضد الإبادة الجماعية وكل أشكال العنصرية أو الظلم ولا أعتقد أنني بحاجة إلى إثبات مدى حبي لبلدي".

وأضاف:"يمكن للأشخاص الذين كانوا هناك في استاد فرنسا (حيث أقيمت منافسات ألعاب القوى) أن يشهدوا على هذه الحقيقة".

ووفقا لتقارير إخبارية فرنسية، يواجه العداء الذي ينحدر من أصول إفريقية ويعتنق الإسلام عقوبة الإيقاف عن النشاط الرياضي فضلا عن إمكانية محاكمته بالسجن مع تأجيل التنفيذ بسبب المنشورات التي ظهرت عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".