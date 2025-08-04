جراحة جديدة وقصة العلاج في الخارج.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

كشف الإعلامي الرياضي كريم حسن شحاتة، عن آخر التطورات الصحية الخاصة بوالده حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر وأسطورة الزمالك، بعدما تردد عن إمكانية سفره للخارج لإكمال رحلة علاجه، حيث دخل المستشفى مؤخرا بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجّه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والاهتمام الطبي لحسن شحاتة، على خلفية الوعكة الصحية التي ألمت به.

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وكان حسن شحاتة تعرض لوعكة صحية مفاجِئة اقتضت خضوعه لجراحة عاجلة؛ إذ ذكرت تقارير أخيرة أنه أصيب بمرض "الصفراء".

وذكرت تقارير أخيرة بأن "المعلم" يستعد خلال الأيام المقبلة من أجل السفر إلى ألمانيا لإجراء عدد من الفحوصات الطبية والاطمئنان علي حالته الصحية؛ وهو الأمر الذي نفاه نجله.

وقال كريم حسن شحاتة في تصريحات تلفزيونية: "والدي حالته جيدة، ولكنه سيجري عملية جديدة خلال الفترة المقبلة، ولا يوجد أي كلام عن سفره إلى ألمانيا، ولكنْ هناك طبيب مصري أمريكي سيحضر للقاهرة لإجراء الجراحة له".

وأضاف: "أشكر الرئيس السيسي على تدخله والرعاية الخاصة به، وأيضا الأستاذ ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، على كل ما يقدمه لوالدي، ولكن كل التجهيزات الطبية في مصر متميزة وسيجري الجراحة بالمستشفى المتواجد بها، وأتمنى كلنا ندعو بالشفاء لوالدي".

وكان حسن شحاتة تولى تدريب أندية عدة، منها الزمالك والاتحاد السكندري والمقاولون العرب وبتروجت في مصر، والوصل والفجيرة الإماراتيين، والعربي القطري.

كما قاد شحاتة منتخب "الفراعنة" بين عامي 2004 و2011، وحقق معه إنجازا تاريخيا من خلال الفوز بكأس الأمم الأفريقية في 3 نسخ، وتحديدا خلال أعوام 2006 و2008 و2010.