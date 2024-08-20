من المنتظر أن يتولى عبد العزيز العمران رئاسة نادي النصر السعودي بشكل مؤقت، بعد الاستقالة الرسمية التي تقدم بها إبراهيم المهيدب من منصبه، اليوم الثلاثاء.

وأعلن المهيدب، رئيس الشركة غير الربحية في نادي النصر، تقديم استقالته من منصبه.

وكتب المهيدب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "من مصلحة الكيان النصراوي أن يدار النادي من جهة واحدة وتكون المسؤولية عليها أمام الجميع ‏ووجود إدارتين للنادي قد تعطل دفة النجاح".

وأضاف: "لذلك تقديما لمصلحة النادي أقدم استقالتي.. ومتأكد سيتغير الوضع للأفضل بوجود ادارة واحدة تدير النادي".

وتابع: "سأظل داعما لكل من يعمل لخدمة النادي..بالتوفيق لمعشوقنا العالمي".

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وتولى المهيدب رئاسة نادي النصر، يوم 21 يونيو الماضي، ولم يبرم الفريق أي صفقات لتدعيم صفوفه في عهده سوى ضم الحارس البرازيلي بينتو، وسالم النجدي ظهير الفتح.

من هو عبد العزيز العمران؟

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، فإنه "بحسب النظام وبعد استقالة إبراهيم المهيدب وبعد قبولها، فإن نائب الرئيس الأستاذ عبدالعزيز العمران يتولى أعمال رئاسة نادي النصر، حتى عقد الجمعية العمومية".

و"العمران" خريج كلية علوم الحساب الآلي ونظم معلومات بدرجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود.

ويمتلك العديد من الخبرات الإدارية، حيث عمل مدير إدارة الاختبارات وتجربة المستخدم في بنك البلاد سابقًا، كما عمل مستشارًا لأنظمة إدارة العملاء في شركة موبايلي، وعمل مدير الاستشارات والتحول الرقمي للقطاع الحكومي في شركة مايكروسوفت.

كما عمل مستشارًا للتحول الرقمي الحكومي في شركة قارتنر العالمية للاستشارات.

ويستهل النصر، وصيف بطل الموسم الماضي، مشواره في الدوري يوم الخميس، عندما يستضيف الرائد.