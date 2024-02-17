ترتيب الدوري الإنجليزي.. التعادل يحسم قمة مانشستر سيتي وتشيلسي

تعادل مانشستر سيتي أمام نظيره تشيلسي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح تشيلسي في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، عن طريق اللاعب رحيم ستيرلينغ.

جاء هدف ستيرلينغ بعد هجمة مرتدة لـ تشيلسي، حيث انفرد الإنجليزي بحارس المرمى إيدرسون قبل أن ينجح في هز شباك أصحاب الأرض.

وتمكن مانشستر سيتي من تسجيل هدف التعادل في شباك تشيلسي، بعد هجمات متتالية، في الدقيقة 83 عن طريق اللاعب رودري، حيث سدد الكرة وسط تكتل دفاعي قوي، وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، فيما يأتي تشيلسي بالمركز العاشر برصيد 35 نقطة.