ترتيب الدوري الإنجليزي.. التعادل يحسم قمة مانشستر سيتي وتشيلسي
تعادل مانشستر سيتي أمام نظيره تشيلسي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
ونجح تشيلسي في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، عن طريق اللاعب رحيم ستيرلينغ.
جاء هدف ستيرلينغ بعد هجمة مرتدة لـ تشيلسي، حيث انفرد الإنجليزي بحارس المرمى إيدرسون قبل أن ينجح في هز شباك أصحاب الأرض.
وتمكن مانشستر سيتي من تسجيل هدف التعادل في شباك تشيلسي، بعد هجمات متتالية، في الدقيقة 83 عن طريق اللاعب رودري، حيث سدد الكرة وسط تكتل دفاعي قوي، وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، فيما يأتي تشيلسي بالمركز العاشر برصيد 35 نقطة.
فورست يبتعد عن مراكز الهبوط
وفي مباراة أخرى، صعد نوتنغهام فورست بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط بفوزه 2-صفر على وست هام يونايتد، بعدما هز الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع لكل شوط عن طريق تايو أونيي وكالوم هودسون-أودوي ليحقق انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ ديسمبر.
وسجل أونيي هدفا بعد مرور خمس دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عندما وجدته تمريرة نيكولاس دومينجيز البينية داخل منطقة الجزاء.
وأفلت اللاعب النيجيري الدولي من نايف أكرد ليسدد كرة منخفضة بقدمه اليسرى في الشباك.
ولعب وست هام، الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن في عام 2024، بعشرة لاعبين في الدقيقة 71 بعدما نال كالفن فيليبس إنذارين في غضون ثلاث دقائق قبل أن يضمن هدف هودسون-أودوي الفوز لأصحاب الضيافة بعد مرور أربع دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.
وبهذا الفوز الأول لفورست في خمس مباريات بالدوري يتقدم الفريق إلى المركز 15 برصيد 24 نقطة قبل أن يحل ضيفا على أستون فيلا صاحب المركز الرابع في 24 فبراير.
ويستضيف وست هام، الثامن برصيد 36 نقطة، منافسه برنتفورد في 26 فبراير.