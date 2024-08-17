تحيط الشكوك مستقبل المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، بعد الهزيمة المريرة أمام الهلال بنتيجة 1-4 في نهائي كأس السوبر المحلي.

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق إلى أن مستقبل كاسترو مع نادي النصر مرتبط ببطولة كأس السوبر السعودي والتي خسر لقبها.

وطالب أحمد حسام "ميدو"، مدرب الوحدة السعودي السابق، بإقالة كاسترو من منصبه عقب خسارة النصر أمام الهلال.

وقال ميدو عبر حسابه بموقع إكس:"لو كنت مسؤولًا عن نادي النصر لأقلت كاسترو فورًا، وتعاقدت مع مدافع ولاعب ارتكاز ومهاجم قوي إذا أراد النصر الفوز بالألقاب".

وكشفت مصادر خاصة قريبة الصلة بإدارة النصر عن ارتباط اسم البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب بورتو السابق، بقيادة الفريق السعودي.

وبحسب المصادر، فإن إدارة النصر قد تضطر إلى التعاقد مع مدرب جديد لاحتواء غضب الجماهير بعد ضياع لقب كأس السوبر بالهزيمة الثقيلة أمام الهلال.

ولا يرتبط كونسيساو البالغ من العمر 49 عامًا في الوقت الحالي بأي فريق، بعد رحيله عن قيادة بورتو بنهاية الموسم الماضي.

وتولى كونسيساو تدريب بورتو في يوليو 2017، وسبق له قيادة عدة فرق عالمية أبرزها سبورتينغ براغا، وفيتوريا غيماريش البرتغاليان، ونانت الفرنسي.