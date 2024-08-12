يبدو أنه مع مرور الأيام يتأكد بقاء نيكو ويليامز ضمن صفوف أتلتيك بيلباو، رغم التقارير التي أشارت خلال الساعات الماضية عن منح اللاعب موافقته للانتقال إلى برشلونة.

وارتبط الجناح الإسباني كثيرًا بالانتقال إلى النادي الكتالوني بعد تألقه خلال الموسم الماضي وأيضًا برفقة منتخب إسبانيا في يورو 2024.

وحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت"، أمس الأحد، فإن الجناح الإسباني وافق على الانتقال إلى برشلونة في الصيف الجاري.

ولكن نشر نادي أتلتيك بيلباو فيديو لنيكو ويليامز عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي وهو يحصل على الرقم (10) هذا الموسم.

وقال اللاعب تعليقًا على رقمه الجديد: "طلبت الرقم 10 من مونيايين، أنا فخور لارتدائي هذا الرقم وأصنع التاريخ في النادي كما فعل هو".

وتأتي تصريحات ويليامز لتؤكد بشكل كبير عدم رحيله هذا الموسم عن الفريق، سواء بالانضمام لبرشلونة أم ناد آخر، إذ كان يرغب باريس سان جيرمان في ضمه أيضًا، وفقًا لعدة تقارير سابقة.

وشارك ويليامز مع بيلباو 39 مباراة في الموسم المنقضي، وسجل 8 أهداف وصنع 19 آخرين.

يذكر أن برشلونة حسم صفقة داني أولمو، نجم وسط لايبزيغ، خاصة بعد تألقه في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" الأخيرة، والتتويج باللقب على حساب إنجلترا.

وكان خوان لابورتا، رئيس برشلونة، يسعى إلى ضم نيكو ويليامز مع أولمو لتشكيل هجومي ناري للبلوغرانا الموسم المقبل، في وجود لامين يامال وبيدري وغافي من أجل العودة للمنافسة على الألقاب من جديد.