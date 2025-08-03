أردا غولر يفاجئ متابعيه بالظهور مع جنيفير لوبيز (فيديو)

في خطوة لافتة خلال عطلته الصيفية، حضر النجم التركي أردا غولر، لاعب ريال مدريد، حفل الفنانة العالمية جينيفر لوبيز الذي أُقيم مؤخرًا في مدينة أنطاليا التركية، ضمن جولتها العالمية "استيقظ طوال الليل"

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا واسعًا، إلا أن الأضواء توجهت سريعًا إلى ظهور لاعب ريال مدريد الشاب، الذي اختار قضاء إجازته في بلده الأم بعيدًا عن ضغوط الموسم، وقد رافقته صديقته دورو نيمان.

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وحرص غولر ونيمان على التقاط صورة تذكارية مع جينيفر لوبيز، نُشرت لاحقًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت تفاعلًا واسعًا من الجماهير، لا سيما في ظل الشعبية الكبيرة التي يحظى بها اللاعب في تركيا.

وتُعد دورو نيمان من أبرز المواهب الصاعدة في كرة السلة التركية، حيث تلعب ضمن صفوف فريق غلطة سراي للسيدات، وتبلغ من العمر 19 عامًا، إذ وُلدت في مدينة إسطنبول يوم الأول من فبراير عام 2005.

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الظهور المشترك للثنائي في الحفل، إلى جانب الصورة التي جمعتهما مع النجمة العالمية، أثار اهتمامًا إعلاميًا واسعًا، واعتبره البعض مؤشرًا على قوة العلاقة التي تجمع بين نجم ريال مدريد الشاب والرياضية الصاعدة.

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ومن المقرر أن تواصل جينيفر لوبيز جولتها العالمية بإحياء حفل جديد في مدينة إسطنبول خلال شهر أغسطس، وسط ترقب كبير من جمهورها في تركيا والمنطقة العربية.