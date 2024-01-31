كيف تفوز سوريا على إيران في كأس آسيا؟

يلتقي المنتخب السوري بنظيره الإيراني للمرة الأولى في تاريخه بدور الـ16 من كأس آسيا، مساء اليوم الأربعاء، بعد أن تواجها من قبل في 29 مناسبة ببطولات ومباريات مختلفة سواء رسمية أو ودية.

منتخب سوريا حقق تأهلًا تاريخيًّا وهي المرّة الأولى في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس آسيا، وصعد إلى دور ثمن النهائي ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات.

وتأهل المنتخب السوري إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، من تعادل وفوز وخسارة.

الظهور في دور الـ16 هو الأول من نوعه للمنتخب السوري الذي لم يسبق له أن تجاوز دور المجموعات في كأس آسيا خلال 7 مشاركات له منذ بداية تنظيم البطولة.

وبكل تأكيد الوصول إلى تلك النقطة هو إنجاز في حد ذاته، لكن جماهير سوريا تطمع فيما هو أكبر، وتجاوز المنتخب الإيراني الذي لم يحققوا عليه أي فوز منذ مباراة تصفيات كأس العالم في 1973.