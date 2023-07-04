تقرير: أردا جولر اختار الانضمام لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية تركية، أن أردا جولر، نجم فنربخشة، اختار الانضمام لريال مدريد، رافضًا في الوقت نفسه عرض نادي برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "yeni Açik" التركية، اليوم الثلاثاء، فإن "ريال مدريد سيدفع 20 مليون يورو لفنربخشة، وسيكون للأخير نسبة 20% من بيع اللاعب مستقبلًا، لينضم للميرنغي في الميركاتو الحالي، على عكس برشلونة، الذي كان يريد ضمه في موسم 2024".

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من المتوقع أن يوقّع "جولر" عقدًا رسميًا مع ريال مدريد غدًا.