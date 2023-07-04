تقرير: أردا جولر اختار الانضمام لريال مدريد
كشفت تقارير صحفية تركية، أن أردا جولر، نجم فنربخشة، اختار الانضمام لريال مدريد، رافضًا في الوقت نفسه عرض نادي برشلونة
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "yeni Açik" التركية، اليوم الثلاثاء، فإن "ريال مدريد سيدفع 20 مليون يورو لفنربخشة، وسيكون للأخير نسبة 20% من بيع اللاعب مستقبلًا، لينضم للميرنغي في الميركاتو الحالي، على عكس برشلونة، الذي كان يريد ضمه في موسم 2024".
وأشارت الصحيفة، إلى أنه من المتوقع أن يوقّع "جولر" عقدًا رسميًا مع ريال مدريد غدًا.
ويبلغ "جولر" من العمر 18 عامًا فقط، ولفت أنظار العديد من الأندية الكبرى على رأسها عملاقا الكرة الإسبانية برشلونة، وريال مدريد.
ويلعب النجم التركي الشاب في مركز الـ 10 بصناعة الألعاب، ولديه عقد مع فنربخشة مستمر حتى 30 يونيو 2025 ولكن ناديه لا يمانع في بيعه.
وكانت تقارير سابقة قالت إن برشلونة اتفق على دفع 17.5 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد جولر، على أن يستمر اللاعب مع فنربخشة لمدة موسم لتتم الصفقة، في 1 يوليو 2024، ولكن يبدو أن هذا العرض لم يُرضٍ اللاعب.
يذكر أن "جولر" شارك في 35 مباراة مع فنربخشة بمختلف المسابقات في الموسم المنصرم، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 7.