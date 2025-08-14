4 "متمردين" يهددون جون إدوارد في الزمالك

أعاد جون إدوارد، المدير الرياضي بنادي الزمالك، ترتيب الأوراق داخل أروقة القلعة البيضاء منذ توليه مهام منصبه في شهر يونيو الماضي.

وتظهر بعض العقبات في طريق جون إدوارد داخل القلعة البيضاء بسبب بعض اللاعبين المتمردين وهو ما يرصده "إرم نيوز" في السطور القادمة:

حسام عبد المجيد

يبقى ملف التجديد للاعب حسام عبد المجيد أحد أهم الأمور الشائكة التي يسعى جون إدوارد لحسمها في الفترة القادمة.

وينتهي عقد المدافع صاحب الـ 24 عاماً في صيف 2027، ولم يجدد اللاعب عقده حتى الآن.

ويرغب الزمالك في تجديد عقد اللاعب في ظل أنباء ارتباطه بإمكانية الانتقال مستقبلاً للأهلي سواء عقب نهاية عقده أو من خلال الانتقال إلى فريق وسيط.

ويسعى جون إدوارد لإنهاء هذا الملف وكسب ثقة جماهير الزمالك بإقناع اللاعب بالبقاء مع القلعة البيضاء.

محمد السيد

ينتهي عقد اللاعب الصاعد محمد السيد صاحب الـ 20 عاماً مع الزمالك في شهر يونيو المقبل.

ورفض اللاعب كافة محاولات الزمالك لتجديد عقده كما تهرّب من جلسات تجديد عقده وسط أنباء قوية حول توقيعه للأهلي عقب نهاية عقده.

جون إدوارد يتطلع لحسم مستقبل اللاعب الواعد في المرحلة القادمة من أجل إقناعه بالبقاء أو تسويقه وبيعه في شهر يناير المقبل قبل نهاية عقده.

أحمد فتوح

اللاعب الثالث الذي فجر مخاوف إدارة الزمالك هو الظهير الأيسر أحمد فتوح الذي أثار أزمة حادة بحصوله على إذن للخروج من معسكر الفريق لزيارة عمه المريض ثم ظهر في حفل غنائي بالساحل الشمالي.

وأعلن نادي الزمالك إحالة اللاعب للتحقيق وتغريمه مليون جنيه مصري ثم أبعده عن التدريبات الجماعية؛ ما يحيط الغموض بمستقبل اللاعب الدولي.

ويرتبط فتوح بعقد حتى صيف 2027 مع الزمالك، ويسعى جون إدوارد لحسم مستقبل اللاعب سواء بالالتزام والاستمرار مع الفريق أو تسويقه والحصول على عرض مناسب لبيعه.

شيكو بانزا

أظهر الوافد الجديد الأنغولي شيكو بانزا الجناح القادم من استريلا أمادورا البرتغالي حالة من الغضب والاعتراض على تبديله في أول مباراة مع الفريق ضد سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري.

تصرف بانزا المفاجئ أعطى انطباعاً للمتابعين أنه لاعب متمرد وهو ما يثير مخاوف جون إدوارد ويسعى للتعامل معه في الفترة القادمة بصورة مناسبة كي لا يفجر أزمات داخل الفريق.