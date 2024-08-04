تشهد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس منافسات مشتعلة مع دخولها إلى اليوم العاشر بعد افتتاحها بشكل رسمي قبل ثمانية أيام.

وتقدم "إرم نيوز" أبرز أسماء ومواعيد أبرز المنافسين، خاصة العرب في الأولمبياد الصيفية الجارية.

وفيما يلي أبرز منافسات اليوم الأحد 4 أغسطس 2024 ومواعيد المواجهات بتوقيت مكة المكرمة:

رماية - رجال

عمر خالد (مصر) - 10:00 صباحًا

ألعاب قوى

ونفريد يافي (البحرين) - 3000 متر قفز موانع - 11:05 صباحًا

مروة بوزياني (تونس) - 3000 متر قفز موانع - 11:05 صباحًا

أمين بوعناني (الجزائر) - 110 متر عدو حواجز - 12:50 ظهرًا

يعقوب اليوحة (الكويت) - 110 متر عدو حواجز - 12:50 ظهرًا

كيمي أديكويا (البحرين) - 400 متر عدو حواجز - 13:35 ظهرًا

نورة النادي (المغرب) - 400 متر عدو حواجز - 13:35 ظهرًا

عمار إسماعيل يحيى (قطر) - 400 متر عدو - 20:05 مساءً

أنس الساعي (المغرب) - 1500 متر - 22:30 مساءً

كرة يد - رجال

مصر - الأرجنتين - 12:00 ظهرًا

ملاكمة - سيدات

كايتلين باركر (أستراليا) - خديجة مرضي (المغرب) - 12:48 ظهرًا

مبارزة - فرق رجال - سلاح الشيش

مصر - الولايات المتحدة الأمريكية - 12:50 ظهرًا

إبحار - رجال

علي بدوي (مصر) - السباق السابع - 13:05 ظهرًا

علي بدوي - السباق الثامن - بعد السباق السابع

دراجات - سيدات

نسرين هويلي (الجزائر) - 15:00 ظهرًا

صفية الصايغ (الإمارات) - 15:00 ظهرًا

تجديف متعرج - رجال

سليم جمعي (تونس) - 16:30 عصرًا

جمباز - سيدات

كايليا نيمور (الجزائر) - 16:40 عصرًا

تجديف متعرج - سيدات

كارول ديانا بوزيدي (الجزائر) 17:45 مساءً

إبحار - سيدات

خلود منسي (مصر) - السباق السابع - 15:35 ظهرًا

خلود منسي - السباق الثامن - بعد السباق السابع

أمينة شاه (الكويت) - السباق السابع - 15:35 ظهرًا

أمينة شاه - السباق الثامن - بعد السباق السابع

سباحة - رجال

أحمد الجوادي (تونس) - 1500 متر حرة - 19:37 مساءً