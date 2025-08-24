logo
رياضة

كريستيانو رونالدو يشارك في حفل جوائز كأس العالم للرياضات الإلكترونية (فيديو)

كريستيانو رونالدو يشارك في حفل جوائز كأس العالم للرياضات الإلكترونية (فيديو)
كريستيانو رونالدو مع مساعد الدوسريالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
24 أغسطس 2025، 6:00 م

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، مساء اليوم الأحد، في حفل جوائز كأس العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة السعودية الرياض.

وشارك رونالدو في خسارة فريقه النصر، أمس السبت، أمام الأهلي بنتيجة 3-5 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 2-2 في نهائي كأس السوبر السعودي الذي أقيم في هونغ كونغ.

أخبار ذات علاقة

النصر السعودي

بعد إشارة رونالدو الاستثنائية.. ردة فعل مختلفة في النصر السعودي

أخبار ذات علاقة

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يمنح ميداليته الفضية لسيدة غامضة (فيديو)

 وحرص النجم البرتغالي على التواجد في حفل جوائز كأس العالم للرياضات الإلكترونية المقام في العاصمة السعودية الرياض.

وأعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تعيين كريستيانو رونالدو، أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، سفيرًا عالميًّا لعلامتها التجارية خلال بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.

أخبار ذات علاقة

جانب من مراسم التتويج في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

جائزة مليونية ومفاجأة رونالدو.. ماذا نعرف عن كأس العالم للرياضات الإلكترونية؟

 وقدم رونالدو كأس البطولة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، منذ يوم 7 يوليو الماضي، في حفل تسليم الجوائز، مساء اليوم الأحد، بمنطقة بوليفارد سيتي في العاصمة الرياض.

وشهدت النسخة الثانية تطوراً كبيراً في الجوائز، وتخطت مشاركة 2000 لاعب محترف من 200 دولة.

وشهدت المنافسات إقامة 25 بطولة في 24 لعبة إلكترونية، كما أن الجوائز ارتفعت بقيمة تزيد على 62.5 مليون دولار أمريكي، حيث يبلغ مجموع جوائز النسخة الثانية 71.5 دولار أمريكي.

وتم تقسيم الجوائز إلى 4 فئات: بطولة الأندية، بطولات الألعاب الفردية، التصفيات، وجوائز أفضل لاعب (MVP).

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC