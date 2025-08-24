كريستيانو رونالدو يشارك في حفل جوائز كأس العالم للرياضات الإلكترونية (فيديو)

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، مساء اليوم الأحد، في حفل جوائز كأس العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة السعودية الرياض.

وشارك رونالدو في خسارة فريقه النصر، أمس السبت، أمام الأهلي بنتيجة 3-5 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 2-2 في نهائي كأس السوبر السعودي الذي أقيم في هونغ كونغ.

وحرص النجم البرتغالي على التواجد في حفل جوائز كأس العالم للرياضات الإلكترونية المقام في العاصمة السعودية الرياض.

وأعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تعيين كريستيانو رونالدو، أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، سفيرًا عالميًّا لعلامتها التجارية خلال بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.

وقدم رونالدو كأس البطولة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، منذ يوم 7 يوليو الماضي، في حفل تسليم الجوائز، مساء اليوم الأحد، بمنطقة بوليفارد سيتي في العاصمة الرياض.

وشهدت النسخة الثانية تطوراً كبيراً في الجوائز، وتخطت مشاركة 2000 لاعب محترف من 200 دولة.

وشهدت المنافسات إقامة 25 بطولة في 24 لعبة إلكترونية، كما أن الجوائز ارتفعت بقيمة تزيد على 62.5 مليون دولار أمريكي، حيث يبلغ مجموع جوائز النسخة الثانية 71.5 دولار أمريكي.

وتم تقسيم الجوائز إلى 4 فئات: بطولة الأندية، بطولات الألعاب الفردية، التصفيات، وجوائز أفضل لاعب (MVP).