موقف رونالدو من لعب مباراة البرتغال وكرواتيا
استقر الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، على غياب كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب الأول، ومواطنه روبين نيفيز، لاعب الهلال، عن مواجهة كرواتيا الودية، يوم السبت.
ويستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة منتخبي كرواتيا وأيرلندا ودياً، في إطار الاستعداد لخوض نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”، في ألمانيا.
وانضم رونالدو إلى معسكر منتخب البرتغال، أمس الجمعة، استعدادا للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2024 المقبلة، لذلك يحتاج اللاعب للراحة السلبية، قبل الانخراط بقوة في التدريبات المقبلة.
وقال مارتينيز خلال مؤتمر صحفي، إن لدى كل من اللاعبين أسبوعا للتأقلم قبل بطولة "يورو 2024".
وأوضح المدرب الإسباني أن ثنائي النصر والهلال لن يشاركا ضد كرواتيا، يوم السبت، وسيظهران في اللقاء التالي أمام أيرلندا، يوم الاثنين المقبل.
ونجح النجم المخضرم كريستيانو رونالدو (39 عاما) في تسجيل 35 هدفا، وصناعة 11 أخرى خلال 31 مباراة في الموسم المنتهي من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.
يقع المنتخب البرتغالي في بطولة اليورو ضمن المجموعة السادسة، والتي تضم كلا من التشيك، وجورجيا، وتركيا، فيما يقع المنتخب الكرواتي في مجموعة، تضم كلا من ألبانيا، وإيطاليا، وإسبانيا.