موقف رونالدو من لعب مباراة البرتغال وكرواتيا

استقر الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، على غياب كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب الأول، ومواطنه روبين نيفيز، لاعب الهلال، عن مواجهة كرواتيا الودية، يوم السبت.

ويستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة منتخبي كرواتيا وأيرلندا ودياً، في إطار الاستعداد لخوض نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”، في ألمانيا.

وانضم رونالدو إلى معسكر منتخب البرتغال، أمس الجمعة، استعدادا للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2024 المقبلة، لذلك يحتاج اللاعب للراحة السلبية، قبل الانخراط بقوة في التدريبات المقبلة.