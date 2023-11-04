بيلينغهام: فوجئت بقرار برمنغهام سيتي حجب الرقم 22

وبعد رحيله، اتخذ برمنغهام سيتي قرارًا مفاجئًا بسحب قميص بيلينغهام رقم 22، وكان القرار مثيرا للجدل؛ لأن اللاعب قضى موسمًا واحدًا فقط في الفريق الأول.

ونقلت "ميرور" عن بيلينغهام قوله: "قضيت عامًا جيدًا، لكنه لم يكن شيئًا استثنائيًا".

وأضاف: "لكن مهلا، هل يُسمح لنا بفعل ذلك، أتفهم الموقف والقرار، انتقالي أنقذ النادي الذي كان في وضع صعب، لقد أعجبت بلاعبي برمنغهام سيتي، الفريق الذي فاز بكأس الدوري في ويمبلي، أبطالي كانوا سيب لارسون وكريغ جاردنر ولي بوير".