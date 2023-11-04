بيلينغهام: فوجئت بقرار برمنغهام سيتي حجب الرقم 22
اعترف الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم خط وسط ريال مدريد، بأنه فوجئ عندما علم بقرار ناديه السابق برمنغهام سيتي سحب رقم قميصه.
وقضى بيلينغهام موسمًا واحدًا في الفريق الأول لبرمنغهام سيتي، قبل أن يغادر إلى بروسيا دورتموند مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.
وخاض بيلينغهام 44 مباراة مع برمنغهام سيتي موسم 2019/2020، وكان انتقاله إلى دورتموند بمثابة إنقاذ لنادي طفولته، وفقا لصحيفة "ميرور".
وبعد رحيله، اتخذ برمنغهام سيتي قرارًا مفاجئًا بسحب قميص بيلينغهام رقم 22، وكان القرار مثيرا للجدل؛ لأن اللاعب قضى موسمًا واحدًا فقط في الفريق الأول.
ونقلت "ميرور" عن بيلينغهام قوله: "قضيت عامًا جيدًا، لكنه لم يكن شيئًا استثنائيًا".
وأضاف: "لكن مهلا، هل يُسمح لنا بفعل ذلك، أتفهم الموقف والقرار، انتقالي أنقذ النادي الذي كان في وضع صعب، لقد أعجبت بلاعبي برمنغهام سيتي، الفريق الذي فاز بكأس الدوري في ويمبلي، أبطالي كانوا سيب لارسون وكريغ جاردنر ولي بوير".
وتمسك برمنغهام سيتي بالقرار الذي أعلنه قبل ثلاث سنوات، رغم تغيير ملكية النادي، وعندما تم اتخاذ القرار، أصر النادي على أنه سيستمر في إلهام اللاعبين الشباب في المدينة، وقال: "في مثل هذه الفترة القصيرة بشكل ملحوظ من الوقت، أصبح بيلينغهام شخصية بارزة في الفريق، حيث أظهر ما يمكن تحقيقه من خلال الموهبة والعمل الجاد والتفاني، كما أن سلوكه المهتم والمتواضع والجذاب خارج الملعب جعله أيضًا لاعبًا مثيرًا للإعجاب وقدوة".
وأضاف: "أصبح القميص رقم 22 مرادفًا لبيلينغهام، وصعوده إلى الفريق الأول بعمر 16 عامًا و38 يومًا فقط وهذه الصفات، وعلى هذا النحو، قرر النادي أنه سيكون من المناسب سحب هذا الرقم، لنتذكر واحدًا من أبنائنا ولاعبينا، لإلهام الآخرين".
ويرتدي بيلينغهام الآن القميص رقم 5 في ريال مدريد، والذي كان يملكه سابقًا زين الدين زيدان.
وبعد فوزه بجائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد في العالم، خلال حفل الكرة الذهبية في باريس، أشاد اللاعب ببرمنغهام، واعترف بأنه لشرف كبير أن يتم اختياره كأفضل لاعب شاب في العالم.
وقال بيلينغهام: "أردت فقط أن أشكر كل من ساعدني في الوصول إلى هذه النقطة: برمنغهام سيتي، بروسيا دورتموند والآن ريال مدريد، المنتخب الوطني والأهم من ذلك عائلتي: أمي وأبي، وأخي، شكرًا لكم على كل ما قدمتموه لي".
وأضاف: "الدعم يعني الكثير، الفوز بهذه الكأس يعني الكثير، لكن الشيء المهم بالنسبة لي هو ألقاب الفريق، والشيء المهم بالنسبة لي هو المضي قدمًا ومساعدة ريال مدريد وإنجلترا على الفوز بالألقاب لسنوات عديدة".
وانتقل بيلينغهام لريال مدريد من بروسيا دورتموند في السوق الصيفي الماضي مقابل 103 ملايين يورو، وسجل الدولي الإنجليزي مع الميرنغي 13 هدفا، وصنع 3 في 13 مباراة بمختلف المسابقات.