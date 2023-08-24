سيتخطى رونالدو ونيمار.. محمد صلاح سيصبح الأعلى راتبًا في الدوري السعودي
أفادت تقارير أن نادي الاتحاد السعودي "واثق بشكل متزايد" من التعاقد مع نجم ليفربول محمد صلاح هذا الصيف.
وإذا تم الاتفاق على الصفقة، سيصبح "صلاح" النجم الأعلى أجرًا في كرة القدم العالمية - براتب يفوق راتب كريستيانو رونالدو.
ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن الاتحاد مستعد لتقديم عرض للجناح المصري يفوق راتب رونالدو البالغ 173 مليون جنيه إسترليني في النصر، على أن يدفع لليفربول 86 مليون جنيه إسترليني - وهو رقم قياسي سعودي - مقابل خدماته.
وفي الوقت الحاضر، يعد رونالدو - رائد الدوري السعودي - الرياضي الأعلى أجرًا في العالم.
وتبلغ قيمة صفقة مهاجم مانشستر يونايتد السابق 3.4 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع، والتي صاغها حتى يونيو 2025.
ويحصل كريم بنزيما، حامل الكرة الذهبية الحالي، على راتب مذهل يبلغ 3.3 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا.
ووقّع نيمار على صفقة تجعله يكسب 2.5 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا مع الهلال، الذي دفع 77.6 مليون جنيه إسترليني مبدئيًا للتعاقد مع صانع الألعاب من باريس سان جيرمان.
ولكن إذا انتقل "صلاح" إلى الدوري السعودي سيكسب أكثر من جميع الأسماء المذكورة أعلاه، إذ قالت بعض التقارير إن النجم المصري سيتقاضى ما يفوق 200 مليون يورو سنويًا، متفوقًا على النجوم السابق ذكرهم.
وارتبط اسم صلاح (31 عامًا) بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية خلال الأسابيع القليلة الماضية.