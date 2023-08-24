سيتخطى رونالدو ونيمار.. محمد صلاح سيصبح الأعلى راتبًا في الدوري السعودي

وإذا تم الاتفاق على الصفقة، سيصبح "صلاح" النجم الأعلى أجرًا في كرة القدم العالمية - براتب يفوق راتب كريستيانو رونالدو.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن الاتحاد مستعد لتقديم عرض للجناح المصري يفوق راتب رونالدو البالغ 173 مليون جنيه إسترليني في النصر، على أن يدفع لليفربول 86 مليون جنيه إسترليني - وهو رقم قياسي سعودي - مقابل خدماته.

وفي الوقت الحاضر، يعد رونالدو - رائد الدوري السعودي - الرياضي الأعلى أجرًا في العالم.