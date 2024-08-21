كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس التنفيذي في النصر السعودي، غويدو فينغا، يعمل على تغيير هائل في شعار النادي، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد لدوري روشن.

ويعيش نادي النصر على صفيح ساخن الفترة الماضية، بعد خسارة نهائي السوبر السعودي أمام الهلال، وما تبعه من استقالة رئيس النادي، إبراهيم المهيدب من منصبه، بسبب عدم حصوله على صلاحيات كبيرة تساعده على تدعيم الفريق.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي علي العنزي، في تصريحات تلفزيونية، فإن "شعار النصر والإرث التاريخي الكبير هناك أشخاص معنية داخل أسوار النادي يدرسون فكرة تغيير شعار النادي، وهي دارسة كبيرة لتغيير الشعار وليس مجرد تحسينه".

وبدورها ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن "غويدو فينغا يعمل على تجديد شعار نادي النصر من خلال إزالة شعار الجزيرة العربية الذي اشتهر به النادي طوال العقود الخمسة الماضية إضافة للتاج الذي يرمز لهيبة ومكانة النادي الكبيرة".

وأشار التقرير إلى أنه "رغم المكانة التاريخية التي يحظى بها شعار نادي النصر والذي يتغنى به عشاق النادي طوال عقود، إلا أن الجهاز الاداري المعاون لغويدو يعمل منذ أشهر على تغيير وتجديد الشعار على أن يتم الرفع به لمجلس إدارة النادي والموافقة عليه قبل نهاية الموسم الذي سينطلق، مساء الخميس، واعتماده للموسم المقبل".

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وأوضح التقرير: "إبراهيم المهيدب الذي استقال من منصبه، مساء الثلاثاء، عارض بشدة الكثير من القرارات التي يعمل عليها غويدو، لكنه لم يستطع فرض رأيه بسبب الصلاحيات الممنوحة للرئيس التنفيذي".

وتنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، غدا الخميس الموافق 22 أغسطس الجاري، بـ3 مباريات، يأتي على رأسها مواجهة النصر ضد الرائد.