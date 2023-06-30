التقارير ربطته بالدوري السعودي.. كوادرادو يرحل رسميا عن يوفنتوس
أعلن نادي يوفنتوس رسميًا رحيل النجم الكولومبي خوان كوادرادو عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري، بعد نهاية عقده.
وقال النادي في بيانه الرسمي، اليوم الجمعة: "لقد كانت ثماني سنوات مليئة بالبهجة والنمو المستمر والعمل اليومي، وأيضًا بالابتسامات والطاقة الإيجابية التي تم جلبها إلى غرفة خلع الملابس، والرقص والمزاح والحماس، خوان كوادرادو يترك يوفنتوس".
وربطت تقارير سابقة اللاعب بالانتقال للدوري السعودي، حيث دخل ناديا الشباب والأخدود في مفاوضات لضم كوادرادو، في سوق الانتقالات الحالي.
بينما ذكر سابقا موقع "توتو ميركاتو" أن اللاعب لديه عروض أيضا من أندية أتالانتا ولاتسيو، إذ يستهدف اللاعب البقاء في إيطاليا.
ولم يعلن كوادرادو حتى الآن عن وجهته المقبلة.
ولعب النجم الكولومبي 8 مواسم مع يوفنتوس، حيث شارك في 314 لقاء وحقق 11 لقبا، وسجل 26 هدفا وصنع 59.