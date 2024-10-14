6 مفاتيح تحسم قمة السعودية والبحرين في تصفيات كأس العالم

يلعب المنتخب السعودي أمام نظيره البحريني، غدا الثلاثاء، في الجولة الرابعة من الدور الثالث لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

تعد تلك المباراة مصيرية للفريقين في تحديد ترتيبهما حتى يعود التوقف الدولي من جديد في شهر نوفمبر المقبل.

لكن من يتحكم حقًا في مصير المباراة؟ هناك مجموعة من النجوم في كل فريق يمكنهم قلب معطيات المواجهة، إليكم أبرزهم في التقرير الآتي:

محمد مرهون

كان محمد مرهون هو الذي أحرز هدفين في مباراة إندونيسيا الأخيرة، سجل الهدف الأول في الدقيقة الـ15، ثم عاد ليضيف الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة، ما منح فريقه نقطة كانت ستضيع على أرضه ووسط جماهيره.

يقدم مرهون مستويات ثابتة مع المنتخب وفريقه الكويتي، إذ أحرز قبل أيام هدف الفوز في دوري أبطال آسيا للنخبة على فريق الحسين العراقي في العراق، وكان من نجوم دوري زين الكويتي حتى هذه اللحظة.

كميل الأسود

كان لاعب الوسط صاحب الـ30 عامًا من أبرز الأسماء في التعادل مع إندونيسيا، كما قدم مستويات طيبة في الفوز على أستراليا خارج الأرض.

بالإضافة إلى هذا يقدم "الأسود" مباريات طيبة للغاية مع الخالدية سواء محليًا أم قاريًا، وله هدف وصناعة في مرمى التعاون قبل أسابيع قليلة في دوري أبطال آسيا، أي أنه يعرف طريق المرمى للفرق السعودية بشكل جيد.

وليد الحيام

لم يكن الحيام أساسيًا في مواجهة اليابان التي خسرها الفريق بخماسية نظيفة في نفس المجموعة.

ويتميز الحيام بالسرعة الكبيرة التي هي عملة نادرة لدى قلوب الدفاع وقدم مستويات طيبة في يناير الماضي بكأس الأمم الآسيوية، بالتحديد أمام الأردن رغم الخسارة وفي الفوز بهدف نظيف على ماليزيا عندما حافظ على نظافة شباكه، كما شارك في الفوز على أستراليا خارج الأرض وهي المباراة التي انتهت بشباك نظيفة أيضًا.

حسان تمبكتي

كان قلب دفاع الهلال ينتظر تلك الفرصة، سواء في صفوف الزعيم أم مع المنتخب السعودي، ويبدو أنه حصل عليها أخيرًا.

سيكون ذلك في حد ذاته دافعًا كبيرًا لتمبكتي من أجل تقديم مستويات طيبة، بعد ذلك الأداء الجيد النادر في مواجهة اليابان، وسط مستويات سيئة من زملائه في الفريق.

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سالم الدوسري

يعد نجم الهلال هو صاحب التهديد الأبرز للمنتخب السعودي في الخط الأمامي مع كل الغيابات التي يعاني منها الفريق.

يملك الدوسري محليًا في بطولة الدوري هدفين وثلاثة صناعات مع الهلال، وتعول عليه الجماهير السعودية للعودة إلى الانتصارات بعد الخسارة المحبطة الأخيرة أمام اليابان، وليس هجوميًا فقط بل دفاعيًا أيضًا في ظل استعادته لما معدله 4.8 كرة في كل مباراة بالدوري هذا الموسم رفقة الهلال.

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عبد الرحمن غريب

لا يحصل عبد الرحمن غريب على الكثير من الفرص مع النصر هذا الموسم بشكل أساسي، وكان إجمالي ما لعبه في الدوري هو 188 دقيقة منهم مباراة واحدة أساسيًا.

لهذا ستكون مباراته أمام البحرين بمثابة فرصة له من أجل إثبات الذات، بالأخص أنه بالفعل قدم أوراق اعتماد رائعة أمام الأهلي في المباراة الوحيدة التي لعبها أساسيًا بالدوري.