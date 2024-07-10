إحصائية صادمة لكيليان مبابي في "يورو 2024" تزعج جماهير ريال مدريد

كشف تقرير إحصائي حول مباريات كأس أمم أوروبا عن أرقام صادمة لمهاجم المنتخب الفرنسي والنجم القادم المنتظر وصوله إلى ريال مدريد، يوم 16 يوليو الجاري، كيليان مبابي.

وخرج المنتخب الفرنسي بقيادة مبابي، أمس الثلاثاء، من مسابقة كأس أمم أوروبا 2024 بعد الخسارة أمام إسبانيا (2 ـ1) في نصف النهائي على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

وفشل كيليان مبابي في التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي بعد مباراتين أمام بلجيكا والبرتغال في ثمن وربع النهائي، ليكتفي بتدوين اسمه في سجل هدافي يورو بهدف يتيم، جاء من ركلة جزاء أمام بولندا في الجولة الثالثة من منافسات الدور الأول.

وكشف تقرير إحصائي أن مبابي لم يسجل أي هدف من اللعب المفتوح (دون اعتبار ركلات الجزاء)، رغم أنه كان أكثر لاعب سدد نحو المرمى بين كل اللاعبين المشاركين في النسخة الـ17 من اليورو.

وقال التقرير ذاته، إن مبابي سدد 23 كرة نحو المرمى، غير أنه فشل بتسجيل أي هدف من ذلك العدد، وهو الأكبر في يورو 2024؛ ما أثار جدلاً في منصات التواصل، وتفاعلاً من قبل متابعي اللاعب ومشجعي ريال مدريد قبل أيام قليلة من وصوله إلى ملعب سان تياغو بيرنابيو.

وكان كيليان مبابي صرّح عقب خسارة فرنسا أمام إسبانيا، أمس قائلاً: "البطولة كانت فاشلة بالنسبة لي، أردت أن أكون بطلًا لأوروبا ولكنني لم أحقق ذلك، إنها كرة القدم، علينا المضي قُدمًا".

وتغلبت إسبانيا على فرنسا للمرة الثانية على التوالي بعد ربع نهائي يورو 2012.