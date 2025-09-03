صفقات الصيف لا تكفي.. 4 نجوم ينقذون جون إدوارد في الزمالك

أبرم نادي الزمالك العديد من الصفقات لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بخلاف التعاقد مع مدير فني جديد وهو البلجيكي يانيك فيريرا.

ونجح الفريق الأبيض في ضم الثنائي الفلسطيني عدي الدباغ وآدم كايد والأنغولي شيكو بانزا والبرازيلي خوان ألفينا والمغربي عبد الحميد معالي بخلاف بعض اللاعبين المحليين مثل محمد إسماعيل وأحمد ربيع.

ورغم هذه الصفقات التي أبرمها جون إدوارد المدير الرياضي إلا أن الزمالك بات بحاجة للذهاب إلى سوق الانتقالات مجدداً في شهر يناير المقبل.

وقدم الزمالك بداية مقبولة في الدوري المصري بعدما فاز على مودرن سبورت وفاركو وخسر أمام وادي دجلة وتعادل مع المقاولون، ولكن بعض المشاكل الفنية ظهرت مبكراً في أروقة الفريق الأبيض.

مهاجم قناص

رغم امتلاك الزمالك 5 مهاجمين في قائمته إلا أن الفريق يعاني بشكل واضح في ترجمة الفرص إلى أهداف.

ولم يقدم الوافد الجديد عدي الدباغ المستوى المأمول ولم يسجل أي أهداف بخلاف ابتعاد ناصر منسي عن هز الشباك بخلاف خروج التونسي سيف الدين الجزيري من حسابات المدرب فيريرا.

ولم يحصل الثنائي المنضم من فاركو عمرو ناصر وأحمد شريف على فرصة كافية لتقييم مستواهما مع الزمالك.

ومع ظهور هذه الأزمة قد يحتاج الزمالك لضم مهاجم جديد في الصيف لقيادة الخط الأمامي ومنافسة عدي الدباغ.

لاعب وسط مدافع

الزمالك مازال يعاني أيضاً في مركز خط الوسط المدافع في ظل كثرة إصابات محمود جهاد بجانب عدم تقديم نبيل عماد "دونغا" الأداء المنتظر.

وبات محمد شحاتة لاعب الوسط الخيار الوحيد وبالتالي غيابه يمثل أزمة فنية مع إصابة أحمد ربيع الوافد الجديد منذ انضمامه للفريق.

الزمالك قد يلجأ إلى سوق الانتقالات لاستقطاب لاعب جديد في هذا المركز.

حامد حمدان

يبقى التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان نجم خط وسط بتروجت على رأس أولويات الزمالك من أجل تدعيم خط الوسط بلاعب يستطيع بناء الهجمات بصورة مميزة.

وتعثرت المفاوضات مع بتروجت في الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن الصفقة قد تكتمل في الشتاء مع حاجة الزمالك للاعب جوكر يجيد في كافة مراكز وسط الملعب بقيمة حامد حمدان.

ظهير أيمن

لا تضم قائمة الزمالك سوى ظهير أيمن وحيد وهو عمر جابر بعد إعارة أحمد محمود إلى الاتحاد وتعثر مفاوضات أحمد عيد لاعب المصري.

ويحتاج الزمالك لضم ظهير أيمن مميز يستطيع قيادة هذه الجبهة مع تقدم سن عمر جابر قائد الفريق.